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В России подорожали морковь и белый хлеб

Экономист Абрамов: в России подорожали морковь и белый хлеб
24 сентября 2024, 13:28
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

За прошедшую неделю сентября так называемый Индекс Мишек увеличился на 1,7% против снижения на 0,9% неделей ранее. Об этом рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«За прошедшую неделю цены на товары в индексе не снижались. Подорожали морковь (+19,1%) и самый дешевый батон белого хлеба (+5%)», — рассказал Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил подорожание моркови тем, что сезонное снижение цен на молодые овощи заканчивается.



Напомним, корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых». Именно отсюда и появилось название Индекса Мишек.

В июле Абрамов сообщал, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек замедлилась в сравнении с июнем. Тогда морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%.


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На подмосковных полях убрали уже более 15 тыс. тонн моркови
23 сентября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные аграрии собрали уже более 15 тыс. тонн моркови, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. В Московской области продолжается сбор овощей открытого грунта.
«В этом году морковь посадили на площади 1,755 тыс. га. Убрано уже более 200 га. Средняя урожайность составляет 430 центнеров на гектар. Самые большие площади засаженных морковью полей находятся в Дмитровском городском округе и в Коломне», – говорится в сообщении.
Уборка моркови начинается в первой половине сентября и заканчивается до сильных заморозков.

Как пояснили в министерстве, морковь полезна в любом виде, даже после термической обработки. Она богата витаминами, минералами и микроэлементами. В этом овоще содержатся витамины А, В, С, Е, калий, магний, кальций и железо.

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Региональный центр поддержал около 2,5 тыс. компаний-экспортёров Подмосковья
23 сентября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предоставил различные услуги 2,5 тысячам компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Всего фонд оказал более 9,5 тыс. услуг подмосковным компаниям, развивающим экспорт. Большинство представляют сегмент МСП и особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков. Небольшие предприятия редко располагают лишними средствами, которые могут направить на развитие внешнеэкономической деятельности», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Статистику по этим показателям фонд ведёт с 2020 года. При содействии Фонда предприятия из Московской области экспортируют товары повседневного спроса, в том числе продукты, бытовую химию и многое другое, а также продукцию для работы компаний производственного сектора – машины и оборудование.

Сейчас число экспортных партнёров компаний, получающих поддержку Подмосковья, входят почти 40 стран. Основные из них – Армения, Белоруссия и Китай.

Все услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Перечень поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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В Красногорске появится электротехническое производство за 1 млрд рублей
23 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Красногорске построят производственно-складской комплекс по выпуску электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования.
Компания «Технофарма» получила под этот проект участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Предприятие после выхода на проектную мощность будет выпускать каждый год порядка 579 тыс. изделий. Реализация инвестпроекта позволит создать более 170 рабочих мест для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в министерстве, проект реализуется в несколько этапов. До 2030 года компания планирует инвестировать в него около 1 млрд рублей.

Выпускать «Технофарма» планирует полиразъёмные энергозарядные станции, печатные платы и щиты электрические распределительные. ПЭС, например, используют для электромобилей и для больших транспортных средств, таких как электровтобусы.

На участке площадью 1,2 га компания построит комплекс из трёхэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.

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В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
23 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» появится предприятие по выпуску изделий для изготовления микроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения. Его запустит ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и СНГ компания «Технологии кварцевых кристаллов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новое предприятие станет одной из самых современных и высокотехнологичных площадок по производству изделий из кварцевого стекла в странах БРИКС.
«В запуск предприятия компания инвестировала 340 млн рублей, создав почти 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Выпускаемая продукция позволит обеспечить технологический суверенитет для ключевых производителей микроэлектроники по всей России. Выпустить первое серийное изделие – оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике – компания планирует в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» была создана на базе стекольного завода в подмосковных Химках в 2008 году.
«Наша цель – обеспечить технологический суверенитет России в производстве стратегически важного материала и бесперебойной поставке оснастки из кварцевого стекла для отечественных предприятий микроэлектроники», – отметил гендиректор компании «Технологии кварцевых кристаллов» Никита Ильин.
Для размещения производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 2,1 кв. м. в формате light industrial в цифровом промышленном коворкинге Industrial City.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#производство
#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
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Норвежская фирма Equinor не будет экспортировать водород в Германию
22 сентября 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Petmal

Норвежская газовая компания Equinor решила отказаться от планов по экспорту водорода в Германию. Руководство фирмы посчитала этот проект излишне дорогим, а спрос недостаточным.
Издание Berliner Zeitung напоминает, что Equinor заключила соглашение с немецкой компанией RWF в 2022 году. Этот договор предусматривал поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире подземный водородный трубопровод.

В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.

Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.

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#экспорт
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«Вопреки всем прогнозам»: отмечено резкое снижение темпов роста экономики Китая
Госстат КНР: темпы роста экономики Китая значительно ниже прогнозируемых
21 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/ronniechua

Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста промышленного производства в стране. Сведения приводит РИА Новости.
Отмечается, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается четвёртый месяц подряд. Таких показателей не было с периода пандемийных ограничений 2021 года. Заметнее всего замедление происходит в областях металлургии и сельского хозяйства.

По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.

Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.

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#спрос
#снижение
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Россия произвела рекордную закупку китайских часов
Поставки часов из Китая в Россию в августе составили рекордных $40,9 млн
21 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/Doucefleur

В прошлом месяце РФ произвела рекордную закупку часов из Китая — всего на 40,9 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Согласно информации источника, объемы закупок часов увеличились по сравнению с июлем в 1,8 раза. С января по август из Китая в РФ поставили часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов. Показатель за прошлый год равен 40 млн долларов.

Россия начала активно увеличивать импорт китайских часов с апреля и по итогам месяца поставки по направлению выросли в 5 раз и были равны 11,5 млн долларов. В мае отметка достигла 14 млн долларов, в июне — до 18,9 млн долларов, а в июле увеличение произошло еще на 3,4 млн и составила 22,3 млн долларов.

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Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей
«Известия»: негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам ₽ 77 млрд
21 сентября 2024, 05:24

Фото: istock/Denis Vostrikov

Во II квартале 2024 года негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей, сообщили «Известия».
В статье уточняется, что основную часть выплаты (51 миллиард рублей) составили средства, перечисленные в рамках негосударственных пенсионных выплат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что очень важно создать своеобразную подушку безопасности в старости, для чего требуются долгосрочные пенсионные накопления.

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#госдума
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#выплаты
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Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
20 сентября 2024, 22:45

Фото: ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Подмосковные специалисты достигли прорыва в селекционно-племенной работе. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске получили двух жизнеспособных тëлочек тагильской породы с помощью новейших технологий пересадки OPU/IVP-эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Современный мир отказывается от использования традиционных методов получения эмбрионов крупного рогатого скота в пользу более эффективных технологий. Одна из них – развитие эмбрионов в пробирке из ооцитов, полученных методом OPU. Учёные лаборатории экспериментальной эмбриологии постоянно оптимизируют этот процесс, чтобы повысить его эффективность», – говорится сообщении.
В ведомстве получение жизнеспособного потомства после пересадки OPU/IVP-эмбрионов назвали значительным достижением в животноводстве. В данном случае благодаря пересадке свежих и замороженных эмбрионов удалось получить двух здоровых тёлочек.

Использованная технология получения эмбрионов позволит сохранять и тиражировать отечественные генофондные породы крупного рогатого скота.

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#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#животные
#подмосковье
#московская область
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