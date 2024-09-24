В России подорожали морковь и белый хлеб

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За прошедшую неделю сентября так называемый Индекс Мишек увеличился на 1,7% против снижения на 0,9% неделей ранее. Об этом рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«За прошедшую неделю цены на товары в индексе не снижались. Подорожали морковь (+19,1%) и самый дешевый батон белого хлеба (+5%)», — рассказал Абрамов в беседе с «Газетой.Ru».
Он пояснил подорожание моркови тем, что сезонное снижение цен на молодые овощи заканчивается.
Напомним, корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых». Именно отсюда и появилось название Индекса Мишек.
В июле Абрамов сообщал, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек замедлилась в сравнении с июнем. Тогда морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%.
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