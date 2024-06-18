Стало известно, на сколько подорожали квартиры в московских новостройках

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Средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке в Москве в апреле-июне текущего года составила порядка 465,6 тыс. рублей, увеличившись на 71% за пять лет. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«В 2019-2024-м произошло множество знаковых событий, меняющих рыночную конъюнктуру: переход отрасли на проектное финансирование, пандемия, внедрение ипотеки с господдержкой, колебания ключевой ставки. Продажи первичных квартир временно просели после объявления мобилизации в 2022 году, но рынок быстро восстановился», — объяснил Сырцов в интервью «Газете.Ru».
Таким образом, по словам эксперта, в массовом сегменте новостроек столицы за последнюю пятилетку квадратный метр подорожал на 95,7%, в бизнес-классе подорожание составило 88,8%, при этом в премиум-классе – квадратный метр подорожал всего на 35,4%, а в элитном сегменте – на 84,8%. Самый большой рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в Новой Москве — подорожание составило 106,6%.
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