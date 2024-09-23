В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян

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Председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Московской областной думы Анатолий Никитин считает, что справедливая пенсия для неработающих россиян должна составлять около 40% от средней зарплаты. При таком расчете пенсионеры Чукотки могли бы получать около 75 тысяч рублей, а москвичи — около 62,5 тысяч рублей.
Минимальный размер пенсии по России, по мнению Никитина, должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. После вычета коммунальных платежей пенсионеры должны получать на руки около 27-29 тысяч рублей. Депутат утверждает, что на эти деньги можно купить продукты питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду и подарки для семьи.
По словам депутата, россияне тратят на основные продукты питания около 40% своей пенсии, в то время как пенсионеры стран ЕС — около 20%. Это объясняет более высокую социальную и потребительскую активность европейских пенсионеров: они могут путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.
Никитин считает, что пенсия в 40% от средней зарплаты является необходимым уровнем, который пенсионеры заслужили за годы работы и вклад в развитие экономики.
Напомним, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысяч рублей.
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«Разбег размера выплачиваемых пенсий по странам мира очень велик: в некоторых странах эта сумма достигает 130 тыс. рублей и более, в других пенсии не начисляются вообще. В среднем пенсия составляет в пересчете на российский рубль порядка 50-60 тыс. рублей», — отметил Никитин в беседе с «Газетой. Ru».
По словам депутата, россияне тратят на основные продукты питания около 40% своей пенсии, в то время как пенсионеры стран ЕС — около 20%. Это объясняет более высокую социальную и потребительскую активность европейских пенсионеров: они могут путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.
Никитин считает, что пенсия в 40% от средней зарплаты является необходимым уровнем, который пенсионеры заслужили за годы работы и вклад в развитие экономики.
Напомним, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысяч рублей.
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Элина Позднякова