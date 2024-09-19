Россиянам раскрыли, чем нельзя кормить детей до 3-х лет

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.
«В рацион ребёнка до 3-х лет не стоит включать соленья, консервы, колбасные изделия. Излишек соли способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Колбаса, сосиски и консервированные продукты содержат большое количество консервантов. Всё это вредно отражается на печени, может вызвать аллергическую реакцию или привести к отравлению», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.
А врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил причины болей в животе, к которым отнёс стресс и употребление вредных продуктов.
«Самая распространенная боль в животе – от вздутия. Если что-то не переварилось в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в нижних это начнет бродить. Неприятные ощущения в животе также могут возникать на фоне нервного напряжения. Например – «медвежья болезнь», при которой у человека во время стресса возникают спазмы в животе», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Ранее Екатерина Кашух заявляла, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.
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