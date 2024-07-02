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Экономист Абрамов заявил о подорожании хлеба за неделю

02 июля 2024, 19:07
Фото: iStock/foodandstyle

Фото: iStock/foodandstyle

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что за неделю в России белый хлеб подорожал на почти 6%.


«Интересный факт, что четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растёт вопреки распространённым ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране. За неделю из 14 товаров снизилась цена на морковь, компенсировав в пользу потребителей её рост на 6,9% неделю назад. Однако повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба на 5,7%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева высказала мнение о том, что цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования.

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#хлеб
Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита
02 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/alexialex

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный комментарий кабмина.
С данной инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Уточняется, что в договор о займе планируется включить условия, предусматривающие возможность увеличения финансовой организацией размера кредита без заключения нового договора с клиентом.

Предполагается, что инициатива поможет запретить банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке. Парламентариям было предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина.

Ранее сообщалось, что контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. При этом проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого прибыль.

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Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами
Ульянов: включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций
02 июля 2024, 07:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем в Telegram-канале прокомментировал включение страны Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения.
Ульянов отметил, что данное изменение продемонстрировало провал санкций западных стран в отношении России. Политик также назвал бизнес западных стран «обезьяним», поскольку он завершился абсолютным фиаско.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

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Всемирный банк включил Россию в топ стран с высокими доходами населения
01 июля 2024, 23:37

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Всемирный банк включил Россию в список стран с высокими доходами населения. Соответствующая информация появилась в блоге организации. Валовой национальный доход на душу населения в РФ вырос до 14 250 долларов в 2023 году, что на полторы тысячи больше показателя 2022 года.
Перевод России в высшую группу связали с выросшими расходами на оборону, восстановлением активной торговли, успехами финансовой и строительных отраслей. Вместе с ней в эту категорию перешли Болгария и Палау.

Как следует из опубликованных данных, свое положение также улучшили Украина, Иран, Монголия и Алжир, перейдя из группы «доходы ниже среднего» в «доходы выше среднего». Украине в этом помогло сокращение населения и вновь начавшийся экономический рост.

Ранее издание The Economist писало, что у Украины остался месяц, чтобы предотвратить дефолт. Он грозит Киеву в августе, если тот не договорится с инвесторами о реструктуризации долгов.

Стоит отметить, что лишь одной страной в рейтинге, которая ухудшила свои показатели, стала Палестина. Ее номинальный ВВП упал на 9,2%.

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#ввп
#доходы
#банк
#экономика
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Подмосковные компании смогут попасть на международную кондитерскую выставку
01 июля 2024, 18:47

Фото: iStock / AnnaPustynnikova

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья пригласили принять участие в международной выставке ISM Middle East 2024. Она пройдёт в Дубае 24-26 сентября, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Выставка объединит ключевых игроков кондитерской отрасли, торговые ассоциации и учреждения. На ней будут представлены такие категории товаров, как шоколад, шоколадные и кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое, замороженные кондитерские изделия. Попасть на выставку предпринимателям региона поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», – говорится в сообщении.
Оставить заявку на участие можно до 15 августа на сайте.

По всем вопросам рекомендуется обращаться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по почте: fsn@exportmo.ru. С услугами Фонда можно ознакомиться на сайте.

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#московская область
#мининвест мо
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10 тысяч вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Подмосковье
01 июля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». С 24 по 28 июня ярмарка собрала около 500 крупных работодателей региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
По данным ведомства, всего в 18 городах и на онлайн-площадке было представлено около 10 тысяч вакансий.
«За четыре дня Всероссийской ярмарки трудоустройства её площадки посетили почти 4 тыс. человек. Половина из них получили предложения от работодателей. Работу могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники спецоперации, пенсионеры и предпенсионеры», – рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Помимо этого, на площадках ярмарки проводили мастер-классы, тренинги и круглые столы с представителями предприятий и образовательных учреждений. В центре занятости населения Московской области намерены проводить подобные мероприятия весь год.

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#московская область
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У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта
01 июля 2024, 15:47

Фото: istockphoto / zoom-zoom

На западе Украине месяц на то, чтобы предотвратить дефолт, который ей грозит в августе без соглашения с кредиторами.
Дефолт может быть объявлен в том случае, если Украине не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

«Экономика страны сильно пострадала из-за военных действий, и её состояние продолжает ухудшаться. Валовой внутренний продукт страны сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. Задолженность Украины в июне составила 94% от ВВП, но ситуация может стать ещё более критической из-за проблем с инфраструктурой», — сообщили в издании The Economist.

Киев получает поддержку от Запада главным образом в виде военной помощи, а не наличных средств. Из-за этого в ближайшее время может возникнуть острая нехватка наличных денег в стране.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагал, что после прекращения поддержки со стороны США и Европы Украину ждёт дефолт. Промышленность разрушена, а энергосистема вырабатывает только пятую часть от прежнего. Он призвал не верить слухам о высоком ВВП страны.

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#программа
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В Подмосковье создадут транспортный хаб для речных грузоперевозок
01 июля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области планируют создать мультимодальный транспортный узел для перевозки грузов по реке.
Перспективы развития внутренних водных путей региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с руководителем Росморречфлота Андрей Тарасенко.
«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Они касаются двух направлений – экономики, всего, что связано с речным транспортом и логистикой, а также прилегающих к каналу имени Москвы территорий, которые очень популярны для отдыха. Наша задача – сделать так, чтобы людям там было комфортно. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», – сказал глава региона.
Мультимодальный транспортный узел предполагается сформировать на базе речного порта в городском округе Дмитровский. Проекта подразумевает модернизацию портовой инфраструктуры, строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов и подъездных путей.

Речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным. Они позволят увеличить объём транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья.
«Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция местных промышленных предприятий. Далее будем отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область располагается на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», – отметил Тарасенко.
Подведомственное Росморречфлоту учреждение – Канал имени Москвы обеспечивает содержание 484 км внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений в области, а также безопасность судоходства.

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#транспорт
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РБК: Суд в Тамбове арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры
01 июля 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Zolnierek

Спиртовой завод миллиардера Юрия Шефлера арестовал Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК. Также под арестом находится завод «СПИ-РВВК» по розливу водки в Калининграде.
Шефлер покинул Россию в 2002 году. В Счетной палате признали незаконной приватизацию принадлежавшего предпринимателю «Союзплодоимпорта». Водочные бренды перешли в ведение федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт», созданного специально.

На Шефлера завели дело, которое, по словам его защиты, закрыли в 2018 году, а сам бизнесмен занялся водочным производством за границей. Суды по правам на бренды водки в 40 странах идут и сейчас.

В прошлом месяце выяснилось, что права на бренды «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге продали в рамках аукциона в Гааге фирме, которая входит в концерн Шефлера.

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#водка
#генпрокуратура
#новости
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В Подмосковье начался приём заявок на субсидии на покупку оборудования
01 июля 2024, 12:15

Фото: iStock/shironosov

Приём заявок на субсидирование приобретения и лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса стартовал в Московской области 1 июля, он продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, но не более 5 млн рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что субсидию на оборудование могут получить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Полная информация об условиях получения субсидии размещена на инвестиционном портале региона, там же можно подать заявку.

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