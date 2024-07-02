Экономист Абрамов заявил о подорожании хлеба за неделю

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Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что за неделю в России белый хлеб подорожал на почти 6%.
«Интересный факт, что четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растёт вопреки распространённым ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране. За неделю из 14 товаров снизилась цена на морковь, компенсировав в пользу потребителей её рост на 6,9% неделю назад. Однако повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба на 5,7%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева высказала мнение о том, что цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования.
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