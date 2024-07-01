Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России

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Сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
При этом она заверила, что увеличение стоимости на напитки в основном будет незначительным.
До этого сенатор Ольга Епифанова говорила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы. По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.
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«По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.
До этого сенатор Ольга Епифанова говорила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы. По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.
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Мелисса Тимофеева