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Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России

Сенатор Епифанова спрогнозировала рост цен на водку и бренди
01 июля 2024, 17:43
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
При этом она заверила, что увеличение стоимости на напитки в основном будет незначительным.

«По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.



До этого сенатор Ольга Епифанова говорила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы. По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.

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#цены
#напитки
#снижение
В Подмосковье начали готовить коммунальную технику к зиме
01 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору МО

В Московской области приступили к подготовке коммунальной техники к зиме.
Зампред областного правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Одинцовский городской округ. Он оценил состояние техники коммунальщиков и содержания баз.
«В октябре оценим готовности к осенне-зимнему периоду в регионе. А сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, подсчитываем, какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде», – пояснил Мурашов.
Как отметили в ведомстве, база техники в Одинцове соответствует всем требованиям. Там достаточно места для коммунального транспорта, имеется ремонтная зона, оборудованы места хранения материальных запасов.

Помимо этого, Мурашов осмотрел Одинцовскую теплосеть, базу регионального оператора и провёл еженедельное заседание штаба с главами городских округов по содержанию территорий.

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#подмосковье
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#жкх
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#техника
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В Сочи проведут IX Всероссийскую неделю охраны труд
01 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/metamorworks

IX Всероссийская неделя охраны труда будет проходить с 10 по 13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи, главной темой встречи станет формирование культуры безопасного труда, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.
«В рамках форума планируется уделить особое внимание вопросам психологического благополучия сотрудников, применения информационных технологий, вопросам изменения рынка труда, а также государственного управления в сфере охраны труда», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам IX Всероссийской недели охраны труда должны быть даны рекомендации по разработке единого демографического стандарта для предприятий, касающегося мер корпоративной поддержки сотрудников и членов их семей в разрезе демографии.

Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте ВНОТ.

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#сочи
#россия
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Сенатор Епифанова назвала возможную альтернативу ипотеке
01 июля 2024, 17:35

Фото: iStock/simpson33

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы.
По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.

«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жильё — проценты аннулируются», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

Ранее сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года.

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#счёт
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Сладко и вкусно: Рецепт правильного клубничного варенья
01 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/hlphoto

Вместе с летом начинается период вкусных заготовок на зиму. Одной из самых сладких и любимых людьми ягод является клубника. У каждой хозяйки имеется свой фирменный рецепт клубничного варенья. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить вкуснейшую клубничную сладость.


Пошаговый рецепт

  1. Клубнику помыть, высушить на бумажном полотенце и почистить.
  2. Приготовить сироп (классическое соотношение клубники и сахара 1:1): засыпать ягоды частью сахара и оставить на пару часов. Поставить смесь на самый сильный огонь, постепенно добавляя сахар, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, снять пену и проварить. Также можно добавить воду. Если сахар хороший, то на 1 кг потребуется 0,5 стакана воды.
  3. В готовый горячий сироп всыпать ягоды, погружая их деревянной ложкой или силиконовой лопаткой (варенье не перемешивать, только потряхивать, чтобы не повредить ягоды).
  4. На самом сильном огне довести ягоды в сиропе до кипения, снять с огня и дать полностью остыть (минимум 2 часа), дальше снова поставить на максимальный огонь и снять. Повторить два или четыре раза. После этих этапов варенье поставить на слабенький огонь и довести до готовности.
Фото:istock/Vedat OGUZCAN

Чтобы определить готовность варенья, постоянно проверяйте сироп: он должен стекать с ложки густой, медленной струйкой. Если налить сироп на холодную тарелку, он не растечется.

Далее клубничное варенье можно разложить по банкам, остудить (минимум 4 часа), закрыть и убрать до своих лучших времен.

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#ягоды
#фото
#сахар
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Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на РЖД
01 июля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Московский городской суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в диверсии, совершённой группой лиц.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, граждане Республики Казахстан Александр Абрам и Эдуард Бурдилов по приговору получили по 13 лет лишения свободы каждый. Первый из них первые четыре года будет отбывать в тюрьме. Второй проведёт за решёткой первые пять лет назначенного срока. Остальной срок наказания преступники будут отбывать в колонии строгого режима.

Поскольку известно, что суд также полностью удовлетворил гражданский иск ОАО «РЖД» к обвиняемым, можно предположить, что их преступное деяние как-то связано с железной дорогой. Другие подробности диверсии не приводятся.

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#суд
#ржд
#казахстан
#преступники
#приговор
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«Пусть меня поливают грязью»: муфтий Дагестана заявил о запрете ношения никаба
Фетву о запрете ношения никаба готовит муфтият Дагестана
01 июля 2024, 17:18

Фото: istockphoto/mofles

Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на местного духовного лидера мусульман Ахмад-Афанди Абдулаева. Запрет на одежду, которая полностью скрывает лицо, издадут в ближайшее время.
«Полгода еще, пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — процитировали РЕН-ТВ слова муфтия Дагестана.
Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы республики с общественниками также призвал не называть исламскими террористами обычных преступников.
«Некоторые люди говорят, что это «исламские террористы». Если врач совершит ошибку, мы же не говорим «врачебный терроризм». Ведь никакая вера к этому не призывает», – пояснил духовный лидер.
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#ислам
#дагестан
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Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд косметики вернулся на российские маркетплейсы
Косметику поддержавшего теракт на Крымском мосту бренда Lamel заметили на Ozon
01 июля 2024, 16:59

Фото: istockphoto/gresei

Косметику бренда из Великобритании, который ранее поддержал атаку на Крымский мост, заметили на российских маркетплейсах. Товары фирмы Lamel опубликованы в интернет-магазинах Ozon и «Яндекс Маркет», сообщает Lenta.
На одном из сайтов, по данным издания, продаются стик-праймер, тушь, хайлайтер, блеск для губ, карандаши для глаз и тени, а на другом — крем для губ и глиттер.

Бренд Lamel поддержал теракт в Крыму на следующий день после атаки — 9 октября 2022 года. В тот день компания опубликовала в своих соцсетях сторис с «огненными макияжами», а случившееся на мосту назвала «праздничным днем хлопка».

Спустя сутки ряд российских магазинов снял с продаж продукцию бренда. Еще через некоторое время Минпромторг оповестил интернет-магазины, что данная фирма открыто поддерживает военные удары по гражданской инфраструктуре России.

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#рф
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В Подмосковье поселилась гигантская оса
01 июля 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Самая большая оса Европы — сколия-гигант — поселилась на территории Московской области, впервые это редкое насекомое специалисты заметили в округе Луховицы в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Сколия-гигант —крупнейший представитель своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в Европе, она также входит в топ самых крупных насекомых России. Самки немного крупнее самцов и могут достигать четырёх сантиметров», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что в отличие от других видов ос, сколии не собираются в рой, а ведут одиночный образ жизни. У них более слабый яд и мирный характер.

Сколии питаются только нектаром растений, а для размножения используют личинок пластинчатоусых жуков: осы парализуют их своим ядом и откладывают в них яйца. При этом личинка остаётся живой, и впоследствии её заживо съедает изнутри детёныш осы. За сезон размножения, который длится месяц, самка сколии может отложить таким образом около десяти яиц.

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На Урале истязавшую приёмных детей опекуншу отправили в колонию на пять лет
01 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Жительница Новолялинского района Свердловской области на протяжении восьми лет издевалась над пятью приёмными детьми. Верхотурский районный суд Свердловской области приговорил женщину-опекуна к пяти годам лишения свободы.
Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, женщина с 2012 по 2020 год, используя любой малозначительный повод, систематически била и совершала иные насильственные действия в отношении четверых опекаемых ею детей и одной удочерённой девочки.

Суд назначил опекунше-садистке наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также потерпевшие получат компенсацию морального вреда на общую сумму 3,4 миллиона рублей.

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