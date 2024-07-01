Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России

Муфтият Республики Дагестан готовит фетву о запрете на ношение никаба. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на местного духовного лидера мусульман Ахмад-Афанди Абдулаева. Запрет на одежду, которая полностью скрывает лицо, издадут в ближайшее время.