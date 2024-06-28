Экономист Соболева предсказала снижение цен на стоматологию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.
«Повышение спроса на стоматологические услуги ведёт к увеличению цен. Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии», – пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.Однако сейчас, по словам Соболевой, рынок переориентируется на азиатских поставщиков, развивается импортозамещение.
«В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на сложные услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», – отметила эксперт.Ранее президент Ассоциации стоматологов России Андрей Яременко рассказал журналистам, что цены на стоматологические услуги в стране растут на 10-15% в год.
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Лора Луганская