Экономист Аузан увидел связь между «Словом пацана» и экономикой России

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Сериал «Слова пацана» стал популярным среди россиян из-за того, что он перекликается с современными тенденциями в России, и с тем, что происходит в экономике страны. Так считает декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.
«В России сейчас идет процесс, который «на экономическом языке называется «бондинг» — образование закрытого социального капитала для войны своих против чужих. Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию», - заключил Аузан.
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