«Мужик в костюме-тройке»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»

После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене». Вскоре после внезапно обрушившейся популярности, амбициозный актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Зачем Кологривый собрался в Голливуд, за что раскритиковал Данилу Козловского, кого назвал «лжеартистом», и какие проблемы у него возникли с налоговой, расскажет корреспондент «Радио 1» Анастасия Крестьянова.