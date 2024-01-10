«Мужик в костюме-тройке»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене». Вскоре после внезапно обрушившейся популярности, амбициозный актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Зачем Кологривый собрался в Голливуд, за что раскритиковал Данилу Козловского, кого назвал «лжеартистом», и какие проблемы у него возникли с налоговой, расскажет корреспондент «Радио 1» Анастасия Крестьянова.
Кологривый раскритиковал Козловского
Во время своего выступления в Школе-студии «Останкино», Никита Кологривый рассказал о своем творческом пути, начале карьеры и коллегах, с которыми ему довелось поработать на съемочной площадке. Помимо слов благодарности в адрес некоторых актеров, речь зашла и о тех, кого звезда сериала «Слово пацана» считает «лжеартистами».
«Ну вот «Духless» сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (Кологривый спародировал героя Козловского – прим.ред), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.
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Актер подчеркнул, что играть красавца несложно, имея при этом привлекательную внешность, а вот исполнить драматическую роль гораздо сложнее.
«А ты попробуй драму сыграть. Побудь «соплей», побудь ничтожеством. А нет, это пускай «эпизодники» лучше», — возмутился Кологривый.
Никита Кологривый намерен покорить Голливуд
Амбициозный артист заявил о готовности ехать в Голливуд. По его словам, если его пригласят на съемки в Штаты, то он покажет, как работают профессиональные артисты, и «уничтожит там всех».
«Только пустите меня туда. Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться», — заявил Кологривый.
Фото: «Радио 1»
Кологривый о роли Кащея в «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова, рассказал, что не считает своего персонажа «сложным», так как «пацану играть пацана» очень легко. На вопрос о том, о какой роли он мечтает, артист ответил, что хотел бы сыграть героя из истории России, например помощника Петра I Александра Меньшикова.
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Никита Кологривый рассказал о проблемах с налоговой
Артист поделился историей о том, как однажды ФНС России списала с его банковской карты почти полтора миллиона рублей. Кологривый рассказал, что не задумывался об уплате налогов прежде, и стал внимательнее к этому относиться после инцидента с взысканием средств.
«У меня день рождения, я еду такой радостный и у меня (приходит уведомление – прим. ред.) казначейство Российской Федерации минус миллион двести, а это зарплата, условно говоря тех, кто со мной находится в машине. Я понимаю, блин, налоги. Теперь с каждого транша я звоню агенту и говорю: «это на налоги», – рассказал Кологривый.
Кологривый высмеял Бортич
Прежде исполнитель роли Кащея в «Слово пацана» высмеял актрису Александру Бортич. Он упрекнул девушку в том, что у нее нет профессионального образования.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил Кологривый.
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Анастасия Крестьянова