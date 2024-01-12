Звезда «Слова пацана» рассказал о своей новой роли

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Актёр Лев Зулькарнаев, который исполнил роль героя по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом проекте подростка с аутизмом.
Этой новостью актёр поделился с NEWS.ru.
Лев Зулькарнаев будет сниматься в сериале «Она такая классная». Его герой, 18-летний аутист Леня находится под гиперопекой матери. Случайно он натыкается на порнофильм с участием актрисы Алексы Люкс. Парень влюбляется в неё, решает вместе с друзьями поехать в Санкт-Петербург и найти её.
Актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.
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Лев Зулькарнаев будет сниматься в сериале «Она такая классная». Его герой, 18-летний аутист Леня находится под гиперопекой матери. Случайно он натыкается на порнофильм с участием актрисы Алексы Люкс. Парень влюбляется в неё, решает вместе с друзьями поехать в Санкт-Петербург и найти её.
«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», —рассказал Лев Зулькарнаев.После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене».
Актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.
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Мария Фирсова