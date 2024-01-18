Экономист Аузан: В условиях новой глобализации России поможет «эффект Левши»

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Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан спрогнозировал наступление в ближайшем будущем новой фазы глобализации. По его мнению, в этом случае России может помочь так называемый «эффект Левши».
Как полагает экономист, после того, как мир минует стадию рецессии, он непременно возвратится к процессам глобализации, которые временно были заменены на некоторое разбегание и даже крушение общих конструкций понимания мира.
Цивилизационная изоляция, которую выбрал для себя Китай в XIX веке нашей стране не грозит. На фоне нового витка, прилива глобализации Россия может найти своё место в этом мире только если сама осознает то, что она делает лучше других. По мнению Аузана, в этом случае мог бы пригодиться «феномен Левши», того самого виртуозного тульского оружейника из рассказа Лескова, мастера, который сумел подковать блоху.
По «эффектом Левши» экономист в данном случае подразумевает свойственное россиянам умение хорошо делать крайне нестандартные вещи. А вот тиражированием, массовым производством могут заниматься уже совсем другие люди, для которых привычнее работа на конвейере. Таким образом Россия может решить вопрос выхода на новую волну в мировом разделении труда, заключил эксперт.
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Цивилизационная изоляция, которую выбрал для себя Китай в XIX веке нашей стране не грозит. На фоне нового витка, прилива глобализации Россия может найти своё место в этом мире только если сама осознает то, что она делает лучше других. По мнению Аузана, в этом случае мог бы пригодиться «феномен Левши», того самого виртуозного тульского оружейника из рассказа Лескова, мастера, который сумел подковать блоху.
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Александр Бойцов