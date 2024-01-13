РФ оказалась в топ-5 крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

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Россия оказалась в числе крупнейших экономик, где зафиксирован самый заметный рост пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года.
По этому показателю Россия обогнала США и уступила только Испании, Бельгии, Мексике и Турции. Данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития анализировало РИА Новости.
Выяснилось, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года самый заметный рост реальных пенсий зафиксирован в Турции - на 17,4%. Далее следует Мексика (рост на 15,6%). В США реальные пенсии показали рост на 2,2%.
Топ-5 стран с самым заметным ростом пенсий замкнула Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%.
Ранее сообщалось, что в Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X. Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.
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Выяснилось, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года самый заметный рост реальных пенсий зафиксирован в Турции - на 17,4%. Далее следует Мексика (рост на 15,6%). В США реальные пенсии показали рост на 2,2%.
Ранее сообщалось, что в Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X. Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.
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Мария Фирсова