Экономист Миронов заявил о потребности Китая в России

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Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал мнение о том, что Китай заинтересован в России для того, чтобы решить проблемы с Тайванем.
«Крупные китайские компании нам напрямую не поставляют продукцию, опасаясь санкций. Нам их поставляли мелкие поставщики. Даже если их закроют, они опять откроются под другим юридическим лицом. Я думаю, что в этом случае это просто игра, потому что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией для решений проблемы с Тайванем, чтобы Москва была прочным тылом и союзником», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.
При этом, он отметил, что антироссийские санкции не оказали предполагаемого их создателями влияния на российскую экономику благодаря переориентации России на альтернативные рынки.
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Мелисса Тимофеева