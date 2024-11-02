Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что отказ России от доллара будет полезен для нашей страны, поскольку на данный момент американская валюта токсична для экономики РФ.
Однако прийти к этому отказу Россия должна постепенно естественным путём, считает специалист.
Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявлял, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
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«Если мы не будем использовать доллар в расчётах, то и его курс к рублю будет для нас безразличен. Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой. Минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путем», — пояснил в беседе с Газета.ру Балынин.
Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявлял, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
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Мелисса Тимофеева