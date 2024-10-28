Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года

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Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92-93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50-12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — пояснил в беседе с Газета.ру Сироткин.
Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям.
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