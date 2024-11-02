Медведев: Лопающийся «пузырь доллара» грозит крахом мировой экономике

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Есть опасность, что непомерно раздутый «пузырь доллара» рано или поздно всё-таки лопнет. А это может породить настоящий хаос в международных экономических отношениях.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такое развитие событий приведёт к возникновению очень тяжёлых последствий для всех, в том числе и для России. Об этом политик рассказал в интервью RT.
Он пояснил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более, что миссия доллара, по сути, осуществляется за счёт бесконечного кредитования, которое все страны оказывают американской экономике.
Тем не менее, если доллар «разлетится вдребезги», это не будет выгодно никому, в том числе и России, так как наша страна является участником международных экономических отношений, заключил зампред Совбеза РФ.
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«Рано или поздно этот «пузырь» лопнет», — сказал Медведев.
Он пояснил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более, что миссия доллара, по сути, осуществляется за счёт бесконечного кредитования, которое все страны оказывают американской экономике.
Тем не менее, если доллар «разлетится вдребезги», это не будет выгодно никому, в том числе и России, так как наша страна является участником международных экономических отношений, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов