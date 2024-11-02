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Медведев: Лопающийся «пузырь доллара» грозит крахом мировой экономике

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Есть опасность, что непомерно раздутый «пузырь доллара» рано или поздно всё-таки лопнет. А это может породить настоящий хаос в международных экономических отношениях.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такое развитие событий приведёт к возникновению очень тяжёлых последствий для всех, в том числе и для России. Об этом политик рассказал в интервью RT.

«Рано или поздно этот «пузырь» лопнет», — сказал Медведев.



Он пояснил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более, что миссия доллара, по сути, осуществляется за счёт бесконечного кредитования, которое все страны оказывают американской экономике.

Тем не менее, если доллар «разлетится вдребезги», это не будет выгодно никому, в том числе и России, так как наша страна является участником международных экономических отношений, заключил зампред Совбеза РФ.

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«Газпром» накопил в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме
02 ноября 2024, 14:50

Фото: iStock/Iurii Garmash

«Газпром» 1 ноября приступил к отбору газа из российских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба компании в своём Telegram-канале.
Отмечается, что к предстоящей зиме энергетическая компания создала в российских хранилищах оперативный резерв в рекордном объёме – 73,034 миллиарда кубометров. Данный показатель является самым большим за всю историю отечественной газовой отрасли.

Днём ранее агентство Bloomberg писало, что энергетические компании Венгрии и Словакии предложили альтернативный путь транзита газа через Украину. Стороны уже близки к подписанию соответствующего контракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Центробанк оставил без изменений список из 13 системно значимых банков
02 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/hank5

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Регулятор оставил этот список без изменений, включив в него те же 13 банков, что и были в нём ранее.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка, опубликованном на его официальном сайте. Отмечается, что перечень составлен согласно методике определения системно значимых кредитных организаций, утверждённой указанием от 13 апреля 2021 года.

В списке остались «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Т-Банк (прежнее название «Тинькофф»), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. В регуляторе уточнили, что на долю кредитных организаций из данного перечня приходится 79% совокупных активов всего банковского сектора России.

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Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
02 ноября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область включена в группу регионов-лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда». Итоговый рейтинг за прошлый год составили Минэкономразвития России и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«К концу 2023 года в национальном проекте участвовало около 230 компаний, а экономический эффект от его реализации в Подмосковье достиг 4 млрд рублей. Эти показатели позволили региону войти в число лидеров итогового рейтинга», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на сегодняшний день регион улучшил показатели по нацпроекту.
«Число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза – до 9 млрд рублей. Поэтому рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», – заключила зампред.
Как пояснили в министерстве, при составлении рейтинга учитывался охват предприятий мерами по обучению работников; объём льготного кредитования; исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и многое другое.

Зиновьева напомнила, что цель региона в рамках реализации нацпроекта – достижение роста производительности труда на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей Московской области.

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Павлово-Посадский Гофрокомбинат обновил рекорд по производству упаковки
02 ноября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Павлово-Посадское предприятие «Гофрокомбинат» в октябре обновило рекорд по производству упаковки из гофрокартона. Выпуск готовой продукции за месяц составил 30 млн кв. м, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Павлово-Посадский Гофрокомбинат – одна из 10 крупнейших компаний России по производству гофрокартона, гофротары и гофроупаковки. Она была создана в 2008 году и сейчас двигается по пути постоянной модернизации и внедрения инновационных разработок», – говорится в сообщении.
Сегодня Павлово-Посадский Гофрокомбинат – современное предприятие полного цикла, оснащённое высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Оно расположено на территории 22 га, а численность сотрудников превышает 1 тыс. человек.

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#московская область
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Стало известно, как в России изменятся выплаты по больничному
Минтруд: Максимальные выплаты по больничному достигнут 6,8 тысяч рублей в день
02 ноября 2024, 10:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Максимальный размер выплат по больничному листу в 2026 году вырастет до 207,6 тысяч рублей в месяц или до 6,8 тысяч рублей в день. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.
В текущем году россияне на больничном получают до четырех тысяч рублей в день. В следующем году этот показатель вырастет до 5,7 тысяч рублей. А в 2026 году этот лимит увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом.

В Минтруде напомнили, что максимальный размер выплаты больничного определяется из годового заработка человека - предельной базы для начисления страховых взносов.

Размер выплат по больничному листу зависит от страхового стажа и зарплаты. Если человек работает менее пяти лет, то ему выплачивается 60% от среднего заработка в день за два предыдущих года. При этом 80% получают люди, проработавшие от пяти до восьми лет — 80%. 100% выплачивается тем, чей стаж превышает восемь лет, однако не более максимального лимита.

Таким образом, в расчет по оплате больничного в 2024 году берутся годовые заработки за 2022-й и 2023-й годы.

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Раскрыто, на сколько разбогатели за год крупнейшие бизнесмены России
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России выросло на 26 млрд долларов
02 ноября 2024, 02:40

Фото: iStock/mirza kadic

Общее состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 26,2 миллиардов долларов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, составившее «Индекс миллиардеров». Исходя из опубликованных данных, больше всех за указанный период разбогател председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: его состояние выросло на $4,81 млрд — до $28,8 млрд.
По информации Bloomberg Billionaires Index, на втором месте по росту состояния оказался основатель «Северстали» Алексей Мордашов, который прибавил $4,75 млрд — до $25,6 млрд. Третье — сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив накопления до $23 млрд.

Сообщается, что больше всех «в минусе» оказался акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, состояние которого снизилось на $6,46 млрд — до $14,6 млрд.

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#предприниматели
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В Подмосковье благодаря льготному займу создадут мебельную фабрику
01 ноября 2024, 22:40

Фото: iStock / primipil

В Воскресенске появится высокотехнологичная фабрика по производству мебели. Для реализации этого проекта компания «СТУЛ ГРУП» получит льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Заём будет использован для покупки технологического оборудования, его установки, настройки и подготовки к серийному производству. Инвестиции в проект составляют почти 360 млн рублей. ​​
«ФРП Подмосковья одобрил компании заём в 120 млн рублей, что составляет 25% от общей стоимости проекта. Инвестпроект планируется реализовать его в будущем году. На производстве будет создано более 80 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, выход на полную мощность позволит компании выпускать ежегодно 350 тыс. единиц мебели с металлическим каркасом. Это стулья, столы, кресла, пуфы и табуреты. Промышленники могут получить займы в подмосковном ФРП по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программах можно на сайте.

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#фабрика
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Алексей Можин станет советником главы ЦБ
01 ноября 2024, 22:35

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин со 2 декабря будет исполнять обязанности советника главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной вместо Ксении Юдаевой, которая перешла на его место в МВФ, сообщают РИА Новости.
В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ксении Юдаевой на должность, ранее занимаемую Можиным, в МВФ.

На новой должности Можин хочет уделить особое внимание решению международных вопросов, которые связаны с работой МВФ. Он также намерен сотрудничать с G20, АТЭС и БРИКС.

«В течение 32 лет работы в МВФ мне удалось установить доверительные отношения с множеством представителей различных стран, многие из которых сейчас занимают ключевые должности в министерствах финансов и центральных банках», — отметил новый замглавы ЦБ.

Алексей Можин работал исполнительным директором МВФ от России с 1996 года. До этого он четыре года исполнял обязанности заместителя представителя России в МВФ.

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«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого
01 ноября 2024, 21:52

Фото: iStock/FabrikaCr

В 2024 году россияне начали есть больше мороженого. Потребление и производство выросли на 24 процента — это привело к дефициту сливочного масла.
Из-за роста производства мороженого в России, начался дефицит сливок. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов сказал, что это дефицит спровоцировал скачок цен на сливочное масло, передает Ura.ru.

«Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний», — подчеркнул он.

В текущем году потребление и производство мороженого сильно выросли — прирост составил около 24 процентов. Это и стало причиной нехватки сливок и сливочного масла на рынке, считает эксперт.

​Для производства сыра также требуются сливки. Дополнительный спрос создают и продукты для потребления вне дома в кафе, ресторанах и гостиницах.

Минсельхоз заявил, что ​оптовые цены на сливочное масло снизились и для ​того, чтобы поддерживать стабильность рынка в РФ, ​активно увеличивают производство сухого молока.

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Подмосковье ищет медработников