Страны G7 договорились о деталях предоставления Украине 50 млрд долларов

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Лидеры стран «Большой семерки» (G7) согласовали детали предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств G7.
«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», – говорится в документе.
Отмечается, что договоренность подтверждает соглашение, достигнутое на саммите G7 в июне.
Ранее замглавы Минфина России Иван Чебесков заявил, что использование замороженных российских активов в западных странах представляет серьезный риск для мировой валютно-финансовой системы. По его словам, доллар США все чаще используется как «оружие, напоминающее миру о рисках торговли американской валютой».
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Александр Климов