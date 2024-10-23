Экономист Балынин опроверг дефицит масла в России

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение о том, что ложные сообщения о дефиците масла в России были запущены специально для оправдания высоких цен на него.
«В январе-феврале 2024 года производство сливочного масла сократилось, но в марте выросло на 13%, что позволило по итогам первого квартала выйти на уровень прошлого года. В апреле-мае наблюдался небольшой рост, а в июне произошло снижение на 8,2%. По итогам полугодия разница с прошлым годом составила всего 0,2%. Но в июле снижение продолжилось, и за 7 месяцев производство уменьшилось на 2,5%», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он добавил, что производство сливочного масла можно нарастить быстрее, чем тех же фруктов, поддерживая рост производства молока.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Мелисса Тимофеева