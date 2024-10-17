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В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен

17 октября 2024, 05:22
Фото: istock/OlenaMykhaylova

Фото: istock/OlenaMykhaylova

В России продолжается рост цен на товары первой необходимости, включая сливочное масло, куриные яйца, макароны и творог.
​По данным Росстата, с 8 по 14 октября наблюдалось повышение стоимости на многие продукты, что вызывает обеспокоенность у населения. Однако Министерство сельского хозяйства заявляет, что не планирует вводить государственное регулирование цен, в том числе на сливочное масло.

Цены на молочную продукцию, в частности на сливочное масло (+1,4%), растут из-за увеличения себестоимости производства, что связано с подорожанием сырья, упаковки и логистики. К тому же, значительные наценки со стороны торговых сетей, достигающие 70%, усиливают проблему. Представители молочной отрасли отмечают также дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.



Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что введение потолка на цены не является эффективной мерой. Вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Министерство также намерено увеличить импорт сливочного масла из дружественных стран для стабилизации ситуации.

Некоторые эксперты, такие как председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, считают, что госрегулирование цен нарушит рыночные механизмы и может привести к росту цен на другие товары.

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#рф
В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливное масло в России
Министр Лут: Минсельхоз не планирует регулировать цены на сливное масло в России
16 октября 2024, 22:13

Фото: istock/FabrikaCr

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Лут пояснила, что госрегулирование не нужно, так как есть планы по увеличению производства в молочной отрасли.
«Мы не будем вводить госрегулирование. Наша задача — увеличить производство молока с высоким содержанием жира», — цитирует министра ТАСС.

По словам министра, в 2024 году ожидается, что производство молока достигнет чуть более 34 млн тонн.

В Минсельхозе также сообщили, что работают над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран. По оценке ведомства, это поможет удовлетворить спрос на внутреннем рынке и снизить цены.

Ранее Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», отметил, что торговые сети в России устанавливают на сливочное масло наценку в 70%. Он также указал, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства, стоимости импортного сырья, упаковки и логистики.

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#рост
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#продукты
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«Руспродсоюз» рассказал о наценке на сливочное масло в более 70%
16 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Повышение цен на сливочное масло в России произошло в связи с ростом себестоимости производства, цен на импортное сырьё, упаковку и логистику, а также из-за наценки торговых сетей, которая составляет более 70%. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что выросла себестоимость производства, в том числе за счёт увеличения затрат на покупку сырого молока и молочных жиров. Также в составе производимого в России сливочного масла присутствуют импортные жиры.

Ещё в августе этого года сырьё показало рост на 10-20% с начала года, логистика подорожала на 30-35%, а упаковка – на 10-15%.

Кроме того, на цены готового продукта влияют ключевая ставка, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования на предприятиях.

Также Леонов призвал не забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем превышает 70%.

В настоящее время в России средняя розничная цена на сливочное масло составляет 1040,7 рублей за килограмм, что на 20,4% больше, чем в январе. При этом средняя оптовая цена составляет 606,4 рублей за килограмм.

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#россия
#продукты
#цены
#масло
#дефицит
#ключевая ставка
#производство
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Раскрыты катастрофические последствия для Европы в случае отказа от газа РФ
Экономист Беляев предрёк Европе взлёт цен на газ после отказа от поставок из РФ
16 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/pandemin

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в случае отказа Европы от российского газа цены на ресурс в европейском регионе взлетят в разы.
«Европа может обойтись без нашего газа, но здесь вопрос в цене. У них будет рост внутренних цен. Сейчас время для Европы тоже не самое лучшее, так как им нужно решать миграционные проблемы. Кроме того, она повесила на себя бремя так называемой помощи Украине», — отметил в беседе с NEWS.ru Беляев.

При этом. По его мнению, стоимость топлива не снизится даже в случае, если Европа найдёт себе других поставщиков.

Ранее Михаил Беляев отметил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.

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#газ
#европа
#рост
#покупатели
#рф
#северные потоки
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Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
Аналитик Васильев допустил 15%-ую вероятность повышения ставки до 25%
16 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.
«К реализации этого сценария может привести отсутствие замедления инфляции в ближайшие кварталы или даже ускорение инфляции. Это может произойти, например, из-за ухудшения внешних условий. Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы в сценарии «Рисковый» указывал, что средняя ключевая ставка в 2025 году может составить 20-22%», — прояснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.

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#банк
#ключевая ставка
#банк россии
#экономика
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Экономист Щербаченко дал прогноз по ценам на бензин в ноябре
16 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/kckate16

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.
«Основные причины — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, но возможен временный откат к уровням июля в конце года. Для этого нужны три условия: ужесточение экспортных ограничений, завершение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и окончание сбора урожая», — пояснил в беседе с Газета.ру Щербаченко.

Также важными факторами, влияющими на цены на топливо, эксперт назвал инфляцию и ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень.

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#бензин
#топливо
#осень
#цены
#рост
#рф
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В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе
16 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/ArtEvent ET

Более 200 новых предприятий общественного питания открылось на территории Московской области за последний квартал, всего их в регионе на сегодняшний день насчитывается свыше 8 тысяч, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего в ресторанах, кафе барах и закусочных Московской области насчитывается 338 тысяч посадочных мест, из них с начала года появилось 5,6 тыс. мест», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что самыми популярными округами для открытия предприятий общественного питания стали Красногорск, где с начала года появилось 79 новых ресторанов и кафе. Второе место по популярности занял Серпухов, где открыли 35 таких предприятий, на третьем месте Сергиев Посад (34), на четвёртом — Королёв (31), а замыкает топ-5 округ Щёлково, где с начала года открыли 24 новых предприятий питания.

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#минсельхозпрод мо
#кафе
#рестораны
#московская область
#подмосковье
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Финансист Мокров раскрыл курс биткоина на конец октября
Финансист Мокров спрогнозировал курс биткоина $70-75 тыс на конец октября
16 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/Nastco

Основатель финансовой компании Алексей Мокров заявил, что курс биткоина на конец октября составит $70-75 тыс.
«Первый осенний месяц для майнеров был тяжёлым, но октябрь решил компенсировать потери и слегка приободрить участников рынка. Курс биткоина обновил максимум с конца сентября. Цена первой криптовалюты впервые за текущий месяц поднялась к отметке $66,48 тыс. Рынок окреп», — пояснил в беседе с «Известиями» Мокров.

При этом подчеркнул, что делать прогнозы на рынке криптовалюты всегда очень сложно.

А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил о сезонной конкуренции за вкладчиков, которая может вызвать увеличение рынка сбережений физлиц в России на 27%.

«В четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться ещё в среднем на 1-1,5 п. п.» – приводит «Сiбдепо» слова Горшкова.

Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода.

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#валюта
#сбережения
#криптовалюта
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Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла маркетплейсам
Греф: «Почта России» проиграла маркетплейсам из-за законодательных ограничений
16 октября 2024, 14:45

Фото: iStock/blinow61

«Почта России» проиграла конкуренцию российским маркетплейсам, поэтому необходимо снять с неё тяжёлые законодательные ограничения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, ныне действующее регулирование «Почты России» настолько жёсткое, что у неё не было шансов выиграть эту конкуренцию.

Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.

Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.

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#маркетплейс
#экономика
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ВТБ: Рост рынка сбережений в 2024 году достигнет рекордных показателей
16 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Madhourse

В 2024 году рынок сбережений физических лиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, что будет означать его увеличение на 27%. Такой рост является рекордным для сегмента.
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков. Для сравнения: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%, передают «Известия». Большую долю в накоплениях граждан составляют сбережения в национальной валюте. По оценкам ВТБ, общий объём рублёвых сбережений в России к концу текущего года составит более 52,6 триллиона рублей.

Горшков также предположил, что в четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции в борьбе за клиентов и ожиданий очередного повышения ключевой ставки банки снова повысят ставки по вкладам как на короткие, так и на длинные вклады. Таким образом, средняя ставка по депозитам увеличится почти до 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в текущем году, заключил эксперт.

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