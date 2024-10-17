В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен

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В России продолжается рост цен на товары первой необходимости, включая сливочное масло, куриные яйца, макароны и творог.
По данным Росстата, с 8 по 14 октября наблюдалось повышение стоимости на многие продукты, что вызывает обеспокоенность у населения. Однако Министерство сельского хозяйства заявляет, что не планирует вводить государственное регулирование цен, в том числе на сливочное масло.
Цены на молочную продукцию, в частности на сливочное масло (+1,4%), растут из-за увеличения себестоимости производства, что связано с подорожанием сырья, упаковки и логистики. К тому же, значительные наценки со стороны торговых сетей, достигающие 70%, усиливают проблему. Представители молочной отрасли отмечают также дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что введение потолка на цены не является эффективной мерой. Вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Министерство также намерено увеличить импорт сливочного масла из дружественных стран для стабилизации ситуации.
Некоторые эксперты, такие как председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, считают, что госрегулирование цен нарушит рыночные механизмы и может привести к росту цен на другие товары.
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Цены на молочную продукцию, в частности на сливочное масло (+1,4%), растут из-за увеличения себестоимости производства, что связано с подорожанием сырья, упаковки и логистики. К тому же, значительные наценки со стороны торговых сетей, достигающие 70%, усиливают проблему. Представители молочной отрасли отмечают также дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что введение потолка на цены не является эффективной мерой. Вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Министерство также намерено увеличить импорт сливочного масла из дружественных стран для стабилизации ситуации.
Некоторые эксперты, такие как председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, считают, что госрегулирование цен нарушит рыночные механизмы и может привести к росту цен на другие товары.
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Елена Перлова