В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливное масло в России

Повышение цен на сливочное масло в России произошло в связи с ростом себестоимости производства, цен на импортное сырьё, упаковку и логистику, а также из-за наценки торговых сетей, которая составляет более 70%. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.