В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливное масло в России

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Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Лут пояснила, что госрегулирование не нужно, так как есть планы по увеличению производства в молочной отрасли.
По словам министра, в 2024 году ожидается, что производство молока достигнет чуть более 34 млн тонн.
В Минсельхозе также сообщили, что работают над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран. По оценке ведомства, это поможет удовлетворить спрос на внутреннем рынке и снизить цены.
Ранее Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», отметил, что торговые сети в России устанавливают на сливочное масло наценку в 70%. Он также указал, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства, стоимости импортного сырья, упаковки и логистики.
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«Мы не будем вводить госрегулирование. Наша задача — увеличить производство молока с высоким содержанием жира», — цитирует министра ТАСС.
По словам министра, в 2024 году ожидается, что производство молока достигнет чуть более 34 млн тонн.
В Минсельхозе также сообщили, что работают над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран. По оценке ведомства, это поможет удовлетворить спрос на внутреннем рынке и снизить цены.
Ранее Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», отметил, что торговые сети в России устанавливают на сливочное масло наценку в 70%. Он также указал, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства, стоимости импортного сырья, упаковки и логистики.
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Лия Мурадьян