«Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо

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Крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо.
Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к производителям.
В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.
Также стало известно, что птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября подняла закупочные цены на свою продукцию для ритейлеров на 5%.По данным Росстата, потребительские цены на яйца на прошлой неделе выросли на 0,3%. Власти России ранее обсуждали меры по сдерживанию роста цен на яйца, включая ограничение торговых наценок.
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В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.
Также стало известно, что птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября подняла закупочные цены на свою продукцию для ритейлеров на 5%.По данным Росстата, потребительские цены на яйца на прошлой неделе выросли на 0,3%. Власти России ранее обсуждали меры по сдерживанию роста цен на яйца, включая ограничение торговых наценок.
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Елена Перлова