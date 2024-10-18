Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ «Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо

«Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо

18 октября 2024, 06:08
Фото: istock/Vladimir Kokorin

Фото: istock/Vladimir Kokorin

Крупнейшие птицефабрики России, включая «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на куриное яйцо.
Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к производителям.

В частности, дистрибьютор яиц «Праксис-ово», выпускающий продукцию под брендом «Праксис», уведомил торговые сети о повышении цен с 5 ноября на 8-12% в зависимости от ассортимента. В документе от компании «Вараксино» уточняется, что рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, вызванным сложной геополитической ситуацией.



Также стало известно, что птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября подняла закупочные цены на свою продукцию для ритейлеров на 5%.По данным Росстата, потребительские цены на яйца на прошлой неделе выросли на 0,3%. Власти России ранее обсуждали меры по сдерживанию роста цен на яйца, включая ограничение торговых наценок.

Читайте также:

В России поднимут акцизы на лимонад до 10 рублей

В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливочное масло в России
#яйца
#ограничение
#птицефабрика
#цены
#компании
#рост
#меры
РЖД на фоне дефицита кадров вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
18 октября 2024, 06:22

Фото: istock/fortton

Российские железные дороги (РЖД) объявили о внедрении программы единовременных выплат, известных как «подъёмные», для привлечения новых сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компания готова выплатить по 150 тысяч рублей при приёме на работу машинистов и их помощников, включая тех, кто ранее уже работал в РЖД, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, с 1 ноября 2024 года планируется значительное повышение заработной платы для машинистов и их помощников. Почасовые тарифные ставки для работников дирекции тяги, обслуживающей грузовые и пассажирские локомотивы, увеличатся на 20%. В то же время сотрудники дирекции скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава, обслуживающие такие поезда, как «Сапсаны» и «Ласточки», получат повышение на 15%.

Эти меры направлены на улучшение условий труда и привлечение квалифицированных специалистов в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда.

Читайте также:

МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей

«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков

В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян
#ржд
#поезда
#яндекс
#мрот
#меры
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минфине подтвердили новые правила ухода иностранного бизнеса в России
Силуанов подтвердил повышение дисконта для продажи активов иностранным бизнесом
17 октября 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

В России ожидаются изменения в условия ухода иностранного бизнеса из страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что минимальный дисконт для осуществления сделок по продаже активов вырастет с 50% до 60%, а взнос в бюджет России значительно повысится с 15% до 25% рыночной цены и далее ещё по 5% в два последующих года.

Напомним, что в настоящее время инвесторы из недружественных государств могут выйти из активов России при условии, что их актив будет продан со скидкой в размере не менее 50%, а в бюджет России будет уплачен взнос в размере 15% рыночной стоимости актива.

Неделей ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Минфина, сообщил о введении новых условий. Решение о внесении изменений было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 2 октября.

Читайте также:

В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

Минфин: Федеральный бюджет за девять месяцев показал профицит в 169 млрд рублей

Силуанов рассказал, в каком случае с 2025 года будут использоваться средства ФНБ
#антон силуанов
#минфин
#россия
#бизнес
#бюджет
#инвесторы
#цены
#взнос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России поднимут акцизы на лимонад до 10 рублей
Правительство одобрило повышение акциз на сладкие напитки до 10 рублей
17 октября 2024, 19:17

Фото: istock/FabrikaCr

Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 до 10 рублей на литр с января 2025 года.
«Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе», — цитирует собственный источник в кабмине РИА Новости

В четверг, 17 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о росте МРОТ в России с 2025 года. По плану, с 1 января 2025 года минимальная оплата труда составит 22 440 рублей. Кроме того, депутаты внесли ряд поправок, нацеленных на усиление контроля парламента за расходованием бюджетных денег.

По данным парламента, в 2025 году доходы и расходы бюджета России вырастут на 11,6% и 5,2% соответственно по сравнению с текущим годом.

Читайте также:

МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей

В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян

«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков
#госдума
#депутаты
#расходы
#законопроект
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Антонов объяснил плюсы единого QR-кода для оплаты
17 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Koonsiri Boonnak

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введение в России единого QR-кода для оплаты товаров и услуг значительно упростить денежные операции для граждан.
Он добавил, что сегодня существуют много систем быстрых платежей, что может вызвать у людей некоторую путаницу.

«Потребители смогут заранее выбрать в своем банковском приложении счёт, с которого будут списываться средства при оплате по единому QR-коду. За счёт этого предполагается обеспечить большее удобство и прозрачность для покупателей, которые не будут путаться в выборе способа оплаты», — пояснил в беседе с «Известиями» Антонов.

А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал «охлаждение» рынка розничного кредитования в четвёртом квартале года.

«На рынке продолжается сокращение объёмов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для «кредитной зимы». Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года», – приводит «Сiбдепо» разъяснение Горшкова.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.

Читайте также:

МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей

В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян

Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
#кредиты
#рост
#накопления
#счёт
#финансы
#qr-код
#деньги
#оплата
#покупки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей
ГД одобрила в первом чтении повышение МРОТ в России с 2025 года до 22 440 рублей
17 октября 2024, 16:41

Фото: istock/Vershinin

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в России с 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ГД 17 октября. С инициативой о повышении МРОТ выступило Правительство РФ.
«С 1 января 2025 года МРОТ увеличится на 17% и достигнет 22 440 рублей. Это изменение коснется примерно 4,2 миллиона работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ежегодное повышение МРОТ — это одна из национальных целей, обозначенных президентом. К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Пояснительная записка указывает, что соотношение МРОТ с медианной зарплатой увеличится до 48%. Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.

Читайте также:

В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян

В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен

Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России
#зарплата
#рубль
#вячеслав володин
#мрот
#госдума
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков
«Яндекс Маркет» приступил к тестированию беспилотных грузоперевозок
17 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Bojan Pesic

Компания «Яндекс Маркет» опробует доставку товаров с помощью беспилотных грузоперевозок. Тестирование запущено на трассе М-4 «Дон».
Поначалу беспилотные грузовики будут доставлять заказы по этой автостраде из Москвы в Тулу, причём только в дневное время, сообщается в пресс-релизе компании. Однако до конца года планируется запустить и ночные рейсы уже в оба направления.

Сейчас испытания на трассе проводятся как в автономном, так и в ручном режиме, когда за рулём грузовика сидит водитель. Это необходимо для того, чтобы нейросеть могла обучаться. В дальнейшем она сама сможет планировать траекторию движения грузового автомобиля.

Как отмечают в сервисе, на первом этапе важны сбор, накопление и систематизация данных, чтобы затем запустить уже полностью автономные грузовые перевозки, без водителя-испытателя в салоне.

Читайте также:

По трассе «Нева» запустили полностью беспилотные грузовики

Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4

В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса
#перевозки
#испытания
#водитель
#компании
#рейсы
#яндекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян
Орешкин: зарплаты в России продолжат расти, а дешевого труда больше не будет
17 октября 2024, 12:55

Фото: iStock/Diy13

Дешевого труда в России не будет, а зарплаты продолжат расти. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках своего выступления на форуме «Производительность 360».
«Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Это не дефицит кадров, это дефицит управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что в РФ важно развивать культуру бережливого производства, которая за последние годы появилась в нескольких компаниях. В настоящее время, по словам Орешкина, уже многие предприятия идут по заданному пути. То есть люди уже понимают, что значит бережливое производство, это стало модным и постепенно входит в массы, заключил замглавы администрации президента.

Читайте также:

Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России

Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу

Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо
#производство
#вакансии
#дефицит
#предприятия
#зарплаты
#люди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» проверят в России
КС проверит положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» в России
17 октября 2024, 11:26

Фото: istock/CHARTCHAI KANTHATHAN

Конституционный суд рассмотрит вопрос о соответствии Налогового кодекса основному закону в части учета расходов для налогообложения. Нижестоящие судебные органы уже назвали эти правила дискриминационными и «наказывающими за неудачу».
Запрос на проверку поступил от Арбитражного суда Москвы после разбирательства между компанией «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2, сообщает РБК.

Столичный арбитраж обратил внимание на то, что запрет на учет стоимости незавершенных объектов в налоговых расходах может нарушить права собственности и ограничить экономическую активность налогоплательщиков. Это, в свою очередь, может снизить инвестиционную привлекательность проектов с высоким риском, так как вложения в них могут оказаться невыгодными с точки зрения налогообложения.

Спор между «Газпромнефть-МНПЗ» и налоговиками длится с 2020 года. ФНС доначислила компании 158,9 миллиона рублей налога на прибыль за 2016 год, включая штрафы и пени. Налоговая служба посчитала, что расходы на списанные активы, такие как установка «Флексикокинг», не должны учитываться в налоговой базе. Эти расходы связаны с первоначальной стоимостью незавершенных объектов, которые не относятся к основным средствам.

ФНС ссылается на статью 265 Налогового кодекса, которая разрешает учитывать внереализационные расходы только при ликвидации объектов, а не при их строительстве. Кроме того, согласно статье 256, незавершенные объекты не подлежат амортизации, что делает невозможным уменьшение налоговой базы за счет их стоимости.

В прошлом году Минфин отклонил предложение о включении таких расходов в список налоговых вычетов.

Читайте также:

В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливное масло в России

Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи
#права
#фнс
#расходы
#компании
#штрафы
#минфин
#государство
#рф
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»
17 октября 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries расторг все договоры на строительство объектов с принадлежащей Владиславу Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент». Эта фирма строила для маркет-плейса складские помещения, в том числе на месте сгоревшего комплекса в Шушарах.
Об этом сообщили изданию «Коммерсант» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там уточнили, что на сегодняшний день объединённая компания ведёт строительство на 30 площадках по всей стране. С фирмой «ВБ Девелопмент» были заключены договоры на выполнение функций технического заказчика строительства на объектах.

Wildberries расторгла данные договоры из-за постоянного нарушения сроков, а затем и полного безосновательного приостановления строительных работ в одностороннем порядке компанией «ВБ Девелопмент». Для того, чтобы продолжать строительство, маркет-плейс заключил договоры с новым техническим заказчиком. В онлайн-ретейлере также подчеркнули, что компания Бакальчука не имеет никаких прав на земельные участки, где ведётся строительство, и на сами объекты.

Читайте также:

Компания Бакальчука подала к нему многомиллиардный иск

Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»
#строительство
#данные
#компании
#земельные участки
#онлайн
#нарушения
#wildberries
Следите за нашими новостями
в удобном формате