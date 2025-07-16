Экономист Балынин: в России сильно подешевеют смартфоны, ноутбуки и телевизоры
В этом году в России сильнее всего должны упасть в цене смартфоны, ноутбуки телевизоры и холодильники. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Как отметил эксперт, падение цен на смартфоны и планшеты ожидается на уровне 10-20%. Стоимость ноутбуков и компьютеров должна снизиться на 8–12%. Холодильники и телевизоры могут подешеветь на 5–10%.
В беседе с «Газета.ru» Балынин отметил, что в этом году ожидается снижение стоимости на фотоаппараты и видеокамеры. Данный сегмент должен подешеветь на 3–5%. При этом падение цен может быть еще более приятным, ведь все зависит от производителя, модели и конкретного продавца.
Эксперт объяснил, что снижение цен связано с развитием научно-технического прогресса, высокой конкуренцией и растущим производством отечественной электроники. К тому же Балынин обратил внимание и на укрепление рубля.
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