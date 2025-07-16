Экономист Балынин: в России сильно подешевеют смартфоны, ноутбуки и телевизоры

16 июля 2025, 06:48

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

В этом году в России сильнее всего должны упасть в цене смартфоны, ноутбуки телевизоры и холодильники. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.