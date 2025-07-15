В ГД предложили запретить мигрантам переводить за рубеж сумму больше зарплаты

15 июля 2025, 19:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты ГД направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с предложением запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальный доход. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на ТАСС.





Отмечается, что инициаторами предложения стали депутаты Алексей Нечаев, его заместитель Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин. Они считают, что нынешнее законодательство недостаточно контролирует объемы средств, которые переводят мигранты на родину.





«Из-за этого создаются условия для легализации незаконных доходов, а также уклонения от налогов и вывода капитала за пределы страны. Все это негативно сказывается на экономической и социальной безопасности России», — говорится в статье.