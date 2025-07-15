В ГД призвали сделать базовой автоматическую фильтрацию подозрительных звонков
Депутат Немкин: операторы должны фильтровать подозрительные звонки
Автоматическая фильтрация подозрительных звонков должна стать базовой опцией для всех операторов сотовой связи в России. Так считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Особенно остро проблема стоит для уязвимых групп населения — пожилых людей, подростков, людей с ограниченными возможностями. Не каждый сможет разобраться, как установить и настроить антифрод-приложения. Поэтому включённая по умолчанию система фильтрации от оператора — это важный элемент цифровой защиты по умолчанию», — пояснил депутат в беседе с RT.
Он пояснил, что на сегодняшний день операторы могут вычислять номера, которые делают аномальное число звонков. Этих абонентов необходимо сразу помечать как потенциально опасные. Такой функционал стоит закрепить на законодательном уровне.
Тем временем мошенники уже начали применять метод «обратного» фишинга — TOAD, при котором человек сам звонит злоумышленникам по номеру, указанному на сайте или в письме. Об этом пишут argumenti.ru.
Так, жертву соединяют с фальшивым колл-центром, якобы представителем известных компаний, где от человека обманным путем пытаются получить личную информацию или убедить установить вредоносные.
«Такая модель особенно опасна в условиях высокой цифровой активности россиян и их доверия к брендам. Атаки могут проводиться как онлайн — через поддельные сайты и соцсети, — так и офлайн, например, через объявления в подъездах», — говорится в статье.
Отмечается, что отслеживать такую деятельность сложно, поскольку инициатором выступает сама жертва.
Россиян призвали использовать исключительно проверенные каналы связи и не звонить по номерам из непонятных писем и баннеров.