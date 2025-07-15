Стало известно, почему людям больше нравится одежда, созданная человеком, чем ИИ

15 июля 2025, 17:22

Эксперт Еремкин: люди считают одежду от дизайнеров более качественной

Фото: iStock/scyther5

Покупатели предпочитают одежду, созданную дизайнерами, а не искусственным интеллектом. Об этом рассказал модельер, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.





Люди выбирают одежду от дизайнеров, поскольку верят, человек может учитывать контекст и использовать творческие решения. Однако негативное отношение к ИИ-дизайну меняется, исходя из типа товара.





«Для функциональных предметов одежды неприятие ослабевает, а для товаров, служащих самовыражению, усиливается. Защитный костюм пожарного, созданный ИИ, воспринимается более благосклонно, чем модная куртка от алгоритма», — пояснил Еремкин «Газете.Ru».

«Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу "гормонов радости", в первую очередь дофамина. Поэтому покупка — идеальный кандидат на роль такого быстрого "дофаминового укола"», — пояснил эксперт.