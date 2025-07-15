Стало известно, почему людям больше нравится одежда, созданная человеком, чем ИИ
Эксперт Еремкин: люди считают одежду от дизайнеров более качественной
Покупатели предпочитают одежду, созданную дизайнерами, а не искусственным интеллектом. Об этом рассказал модельер, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.
Люди выбирают одежду от дизайнеров, поскольку верят, человек может учитывать контекст и использовать творческие решения. Однако негативное отношение к ИИ-дизайну меняется, исходя из типа товара.
«Для функциональных предметов одежды неприятие ослабевает, а для товаров, служащих самовыражению, усиливается. Защитный костюм пожарного, созданный ИИ, воспринимается более благосклонно, чем модная куртка от алгоритма», — пояснил Еремкин «Газете.Ru».
Он добавил, что компании, использующие ИИ при создании вещей, стараются повлиять на отношение покупателей.
В свою очередь психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил в беседе с «Москвой 24» об опасности эмоциональных покупок.
«Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу "гормонов радости", в первую очередь дофамина. Поэтому покупка — идеальный кандидат на роль такого быстрого "дофаминового укола"», — пояснил эксперт.
По его словам, выработка гормонов радости начинается еще в процессе выбора товаров. Этот процесс часто приносит больше радости, чем сама покупка. В момент оплаты происходит пик наслаждения, а мозг фиксирует эту информацию и хочет ее повторить.
Евстигнеев отметил, что эмоциональные покупки чаще происходят летом. Именно этот период воспринимается организмом как период, который стоит прожить «на полную катушку».