Экономист Белогорьев рассказал, чем можно заменить транзит газа через Украину

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Россия может использовать маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода для частичной поставки газа в Европу. Это вполне может заменить украинский транзит.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, газ может подаваться через Турцию и Болгарию: по Балканскому потоку» для снабжения Венгрии, Австрии и Словакии. Кроме того, по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме голубое топливо может поставляться для Молдавии и Румынии.
По мнению эксперта, Венгрия вполне может может дополнительно получить около миллиарда кубометров газа при существующих мощностях. Общий объем газа, который возможно перенаправить через Турцию, составит примерно треть от нынешнего объема транзита через Украину, а это четыре-пять миллиардов кубометров в год.
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Александр Бойцов