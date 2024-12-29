Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о возможности обращения в суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа в страну. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
Речан отметил, что власти страны тщательно проанализируют юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы Молдавии, а также добиться соответствующей компенсации.
Министр добавил, что решение российской стороны может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь значительные экономические потери.
Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.
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Министр добавил, что решение российской стороны может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь значительные экономические потери.
Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.
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Екатерина Коршунова