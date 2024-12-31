В Словакии предупредили о вреде для Европы остановки транзита газа через Украину

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Словакия обеспечена газом на случай прекращения Украиной транзита голубого топлива из России. Но такое решение причинит вред Европе.
Об этом заявили в министерстве экономики республики. По мнению экспертов ведомства, остановка транзита российского газа не является рациональным решением. В конечном итоге это приведёт к росту цен на европейских топливных рынках. Такой шаг окажет негативное влияние и на Словакию.
В министерстве подчеркнули, что российский газ и дальше будет поступать в Европу, так как против него не вводилось никаких санкций. Украину же и саму коснутся негативные последствия, так как страна лишится платежей за транзит. Что касается Словакии, то в республике загодя подготовились к столь «нелогичному шагу» Киева и накопили достаточные запасы газа, а также проработали альтернативные поставки на 2025 год.
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Александр Бойцов