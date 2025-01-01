Фото: iStock/NiseriN
Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.
Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».
Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.
Читайте также:
Глава регулятора Германии: немцам нужно продолжать экономить газ
В Словакии предупредили о вреде для Европы остановки транзита газа через Украину
Жители Башкирии потратили рекордные 43 млн рублей на валенки
Иван Мусатов