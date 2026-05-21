Экономист Белозорова призвала россиян не бежать за валютой

21 мая 2026, 10:49

Россиянам не стоит бежать за долларами на фоне падения курса, поскольку американская валюта является высокорискованным активом и пока неизвестно, какие могут быть комиссии и ограничения через три месяца. Об этом рассказала кандидат экономических наук Эльвира Белозорова.





Напомним, Банк России установил на 20 мая 2026 года официальный курс доллара на уровне 71,2926 рубля, что на 1,571 рубля меньше предыдущего показателя.



В разговоре с изданием «Абзац» Белозорова отметила, что рубль на сегодняшний день занимает 65% во внешнеторговых операциях, а ОФЗ приносят хороший безрисковый доход. В этой связи она призвала не ждать «завтрашний курс», а присмотреться к национальной валюте.





«Так же покупали доллары по 100, а теперь целый год сидят и не знают, что с ними делать. Сидят, держат в своих кошельках и трясутся: а вдруг доллар будет вообще по 55 рублей, а вдруг вообще введут какие-то ограничения на прием этих долларов», — подчеркнула эксперт.

«Ситуация на Ближнем Востоке, дефицит нефти и в целом политика президента США Дональда Трампа влияет на курс доллара в сторону его ослабления по отношению ко всем остальным валютам, в том числе и к рублю», — рассказал Ракша.