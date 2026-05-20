В РСТ ответили, как снижение курса доллара может повлиять на выездной туризм

РСТ: снижение курса доллара может положительно повлиять на выездной туризм

Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Ослабление американской валюты способно положительно сказаться на выездном туризме, частично компенсируя расходы россиян на поездки за границу. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.





В беседе с «Татар-информом» эксперт напомнил, что курс валюты является одной из ключевых составляющих, влияющих на формирование турпотока. По его словам, по итогам первого квартала текущего года количество выезжающих за рубеж россиян выросло на 19% по сравнению с показателями прошлого года.



Несмотря на то, что после кризиса на Ближнем Востоке ситуация постепенно выравнивается, Барзыкин подчеркнул важность не только курсовой разницы, но и логистики. Собеседник подметил, что необходимы полетные программы. Среди наиболее востребованных направлений вице-президент РСТ назвал Египет, Турцию, Китай и Вьетнам. Отдельное внимание он уделил росту популярности стран СНГ, куда туристы могут добраться не только самолетом, но и наземным транспортом.





«Они ближе: можно не лететь, а ехать на поезде, на электричке. Эти направления до 40% от объема [турпотока из России] занимают. Это Беларусь, Абхазия, Казахстан, Узбекистан», — пояснил Барзыкин.