Экономист ответил, сильно ли подешевеют импортные товары со снижением доллара

Несмотря на падение курса доллара, российские покупатели не увидят заметного снижения цен на импортные товары. Об этом заявил экономист Михаил Беляев.



По словам эксперта в беседе с «Татар-информом», хотя импорт объективно становится дешевле при укреплении национальной валюты, внутренние цены формируют продавцы. Последние не спешат пересматривать их в сторону уменьшения.

«Закупленные более дешевые товары за рубежом просто выльются в более высокие прибыли для тех, кто продает товары на внутреннем рынке. Вот и все», — пояснил Беляев.

Он подчеркнул, что ритейлеры и импортеры ориентируются прежде всего на собственную выгоду, а колебания валютных курсов используют как удобный повод для коррекции цен. В результате удешевление доллара окажется заметным только для бизнеса, но не для конечных потребителей.

«Покупатели не почувствуют, а продавцы почувствуют еще как», — резюмировал экономист.

Сегодня на межбанковском рынке курс доллара в моменте опускался до 69,92 рубля — минимального значения с 6 декабря 2023 года, следует из данных торгов на Forex.

Никита Кротов

