Экономист ответил, сильно ли подешевеют импортные товары со снижением доллара

20 мая 2026, 18:56

Экономист Беляев: импортные товары сильно не подешевеют со снижением доллара

Несмотря на падение курса доллара, российские покупатели не увидят заметного снижения цен на импортные товары. Об этом заявил экономист Михаил Беляев.





По словам эксперта в беседе с «Татар-информом», хотя импорт объективно становится дешевле при укреплении национальной валюты, внутренние цены формируют продавцы. Последние не спешат пересматривать их в сторону уменьшения.





«Закупленные более дешевые товары за рубежом просто выльются в более высокие прибыли для тех, кто продает товары на внутреннем рынке. Вот и все», — пояснил Беляев.

«Покупатели не почувствуют, а продавцы почувствуют еще как», — резюмировал экономист.



