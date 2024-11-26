Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара может достичь значений в 150 рублей.
Он пояснил, что рубль будет ослабевать до тех пор, пока Центробанк будет проводить такую жёсткую кредитно-денежную политику.
Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин высказал мнение о том, что курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадёт в цене до $50 долларов за баррель. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.
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«Это ползучее снижение курса рубля будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику», – пояснил в беседе с «Татар-информ» Беляев.
Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин высказал мнение о том, что курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадёт в цене до $50 долларов за баррель. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.
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Мелисса Тимофеева