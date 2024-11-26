В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году

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Минфин России сообщил об увеличении лимита на ипотеку на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лимит для банков в рамках семейной ипотеки на предстоящий год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей. При этом на текущий год неиспользованный банками лимит составляет 390 миллиардов рублей.
В сообщении уточняется, что на данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца этого года в размере 6,25 триллиона рублей, в числе которых также неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов. Средства распределяются между банками оператором программы «ДОМ.РФ», исходя из заявленного спроса.
В настоящее время Минфин совместно с программой разрабатывают новые механизмы распределения лимитов. Они будут оснащены автоматической системой выдачи кредитов банками при наличии объёма неиспользованных лимитов.Механизмы начнут действовать с 15 декабря.
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В сообщении уточняется, что на данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца этого года в размере 6,25 триллиона рублей, в числе которых также неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов. Средства распределяются между банками оператором программы «ДОМ.РФ», исходя из заявленного спроса.
В настоящее время Минфин совместно с программой разрабатывают новые механизмы распределения лимитов. Они будут оснащены автоматической системой выдачи кредитов банками при наличии объёма неиспользованных лимитов.Механизмы начнут действовать с 15 декабря.
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Анастасия Чинкова