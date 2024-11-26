Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей

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Курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадет в цене до $50 долларов за баррель. Об этом заявил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.
«В случае падения нефти до $50 за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — поделился он в беседе с NEWS.ru.Эксперт полагает, что росту доллара могут способствовать множество факторов. Первый — снижение напряженности в регионе Ближнего Востока и на Украине, что позитивно скажется на сырьевом рынке. Второй фактор — решение избранного президента США Дональда Трампа, который обещал снизить цены на нефть до $40 за баррель.
Напомним, в начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжил падение в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.
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