Курс доллара превысил 105 рублей

Фото: iStock/MicroPixieStock
В начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжает снижаться в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.
Отмечается, что такая динамика подтверждается торгами на межбанковском рынке. Курс доллара на них также преодолел отметку в 105 рублей.
Вместе с тем юань на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 14,5 рубля, а индекс Мосбиржи, который отражает динамику национального фондового рынка, снизился до минимального показателя в 2504 пункта с мая 2023 года.
Днём ранее Банк России поднял курс доллара до 103,79 рубля, а евро – до 108,87 рубля. Если до конца дня такая динамика сохранится, то обе валюты подорожают более чем на рубль.
Читайте также:
Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
Вместе с тем юань на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 14,5 рубля, а индекс Мосбиржи, который отражает динамику национального фондового рынка, снизился до минимального показателя в 2504 пункта с мая 2023 года.
Днём ранее Банк России поднял курс доллара до 103,79 рубля, а евро – до 108,87 рубля. Если до конца дня такая динамика сохранится, то обе валюты подорожают более чем на рубль.
Читайте также:
Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
Анастасия Чинкова