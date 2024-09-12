Экономист Беляев объяснил, почему россияне не откажутся от наличных

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что россияне не станут отказываться от наличных денег из-за психологического фактора.
«Сфера налично-денежного обращения больше относится к потребительскому сегменту, а он связан не только с экономикой, но и с психологией. Психология человека, особенно в какие-то тревожные времена, требует, чтобы такая значимая для людей субстанция, как деньги, была в том числе и осязаемой, материальной, чтобы это были не какие-то эфемерные малопонятные транзакции в виртуальной сфере, а чтобы их можно было потрогать», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.
Он добавил, что этот же фактор доказывает и всё возрастающий интерес людей к золоту несмотря на прогнозы великих учёных, экономистов и мыслителей о том, что оно потеряет свою актуальность.
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