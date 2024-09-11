Названа отрасль РФ, где сильнее всего выросла экономическая активность

Фото: iStock/monticelllo
Исследование ВШЭ показало, что в России в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой рост экономической активности из всех отраслей показала розничная торговля.
Следом в этом рейтинге идут оптовая торговля и сектор платных услуг.
Как передают «Известия», в строительстве ситуация обратная, что связано, по мнению экспертов, с завершением программы льготной безадресной ипотеки и повышением рыночных ставок.
А доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова напомнила, какие факторы указывают на экономический рост.
Ранее сообщалось, что Сбер повысил максимальные ставки по вкладам.
Читайте также:
Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам
«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
В России подорожают кредиты
Как передают «Известия», в строительстве ситуация обратная, что связано, по мнению экспертов, с завершением программы льготной безадресной ипотеки и повышением рыночных ставок.
А доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова напомнила, какие факторы указывают на экономический рост.
«Об экономическом росте можно судить по приросту реального ВВП в целом или по ВВП на душу населения. В стране должно расти производство продукции и услуг и постоянно совершенствоваться их качество. Стабильный экономический рост связан с инвестиционной привлекательностью, созданием новых рабочих мест, ростом доходов населения», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Храмова.
Ранее сообщалось, что Сбер повысил максимальные ставки по вкладам.
Читайте также:
Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам
«Хотелось бы верить»: Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
В России подорожают кредиты
Мелисса Тимофеева