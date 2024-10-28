Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин сообщил о стремительном росте российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отмечается, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако, несмотря на это, экономика страны продолжает стремительно расти.
Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.
На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.
На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова