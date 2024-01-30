Экономист Беляев объяснил слова Набиуллиной о возможном ослаблении ставки

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Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки во второй половине 2024 года, вероятно, под давлением общественности.
Он высказал предположение, что вообще руководство Центробанка до этого выказывало полную уверенность в правильности проводимой денежно-кредитной политики.
Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк видит пространство для снижения значения ключевой ставки, что, скорее всего, произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.
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«Видимо, под давлением общественности, это повлияло на Набиуллину, потому что раньше она стояла как скала. Наверное, есть силы воздействия на неё, которые вынудили это сказать. Этим надо заниматься сейчас, а тем более полгода назад не нужно было повышать ключевую ставку, а держать ее на том уровне, чтобы действовали промышленность, предприниматели и все остальные. Я полагаю, Набиуллина подумала, что к лету, возможно, снизится темп инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики, что позволит пойти на смягчение ключевой ставки», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.
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Мелисса Тимофеева