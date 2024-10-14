Экономист Беляев раскрыл, кто переживёт период высокой ключевой ставки в РФ

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что в длительный период высокой ключевой ставки Центробанка тяжело придётся многим.
Относительно нормально этот период, по мнению эксперта, смогут пройти предприятия ВПК и близкие к ним организации, а также крупные производители с достаточными ресурсами.
А что касается экономики природных ресурсов, то здесь всё не так плохо, несмотря на санкции. О позитивных перспективах развития газовой отрасли промышленности рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он пояснил, что это связано с запасами углеводорода, географическим положением и технологическими наработками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производств продуктов питания.
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«Мы потеряем малый бизнес. Там действительно куча положительных моментов, но он может работать только тогда, когда работает крупный бизнес. Эти люди с деньгами затем идут в малый бизнес наращивать ногти, чинить свои автомобили и есть пиццу. Если не будет людей, которые зарабатывают в крупном бизнесе, то эти малые компании тоже не смогут работать. Истончится платёжеспособный спрос населения. Это не одномоментно произойдёт. Это эрозия экономики, ступор», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.
А что касается экономики природных ресурсов, то здесь всё не так плохо, несмотря на санкции. О позитивных перспективах развития газовой отрасли промышленности рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он пояснил, что это связано с запасами углеводорода, географическим положением и технологическими наработками.
«Санкции оказывают негативное влияние, особенно на проекты по производству СПГ. Введение ограничений привело к отсрочке запуска первой линии проекта «Арктик СПГ 2», хотя она уже построена. Но в целом санкции против газового сектора и экспорта природного газа в отношении России пока не введены», — передаёт Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.
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Мелисса Тимофеева