Путин заявил о надежном обеспечении внутреннего рынка продовольствием

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что работники агропромышленного комплекса надежно обеспечивают отечественный рынок, а их продукция востребована в стране и за рубежом, передает РИА Новости.
По словам главы государства, российские работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продукции. Президент отметил, что благодаря высокому качеству их продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом.
По словам Путина, эти успехи – заслуга крупных и средних сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сотрудников профильных, научных и образовательных учреждений.
Ранее Путин также призвал российский агропромышленный комплекс использовать отечественную технику и оборудование.
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«Наглядное тому подтверждение – позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок», – добавил он.
По словам Путина, эти успехи – заслуга крупных и средних сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сотрудников профильных, научных и образовательных учреждений.
Ранее Путин также призвал российский агропромышленный комплекс использовать отечественную технику и оборудование.
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Александр Климов