Фото: Фотобанк Московской области
Россия добилась экономического роста, несмотря на масштабное санкционное давление, считает немецкий эксперт Александр Либман. Он сделал заявление об этом в интервью немецкому изданию Focus.Online.
Либман подчеркнул, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Он признал неудачу санкций и добавил, что Москва справляется с их последствиями. По его словам, первого удара удалось избежать благодаря действиям Центрального банка, который стабилизировал финансовую систему и подготовил ее к возможным ограничениям.
Ранее Совет Европейского союза одобрил новые санкции против России за ее «дестабилизирующую деятельность».
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«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», – резюмировал он.
Ранее Совет Европейского союза одобрил новые санкции против России за ее «дестабилизирующую деятельность».
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Александр Климов