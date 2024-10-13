Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производителей

Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производств продуктов питания. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Предприятие «Еремино поле» ежегодно выпускает три тысячи тонн мясной продукции. А начинало оно свою работу как маленькое семейное дело. Сейчас глава производства Татьяна Еремкина вместе с детьми создала 50 рабочих мест и строит второй завод – в Мытищах. Власти региона помогли семье получить участок без торгов и в этом году предоставили субсидию в размере четырех миллионов рублей на покупку нового оборудования.
Компания «ТуламашАгро» ежегодно обрабатывает около 70 тысяч гектар подмосковных сельхозземель, занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством молочной продукции. В 2022 году компании выделили субсидию в 128 миллионов рублей на проведение агротехнологических работ.
Также в Кашире активно развивается завод «Черкизово», ежедневно выпускающий до 100 тонн колбасы из сырья с собственных ферм. Производство полностью автоматизировано, изготовлением продукции занимаются только роботы. Это одно из самых высокотехнологичных предприятий не только в России, но и во всей Европе. Власти Подмосковья оказали компании поддержку с получением земли и выходом на экспорт.
Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области
Кроме того, Воробьёв рассказал о единственной в стране лаборатории, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. На ней компания «Мираторг» отбирает животных по различным признакам. Сотрудничество этой фирмы с властями региона позволило повысить эффективность селекции в молочном животноводстве.
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Компания «ТуламашАгро» ежегодно обрабатывает около 70 тысяч гектар подмосковных сельхозземель, занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством молочной продукции. В 2022 году компании выделили субсидию в 128 миллионов рублей на проведение агротехнологических работ.
Также в Кашире активно развивается завод «Черкизово», ежедневно выпускающий до 100 тонн колбасы из сырья с собственных ферм. Производство полностью автоматизировано, изготовлением продукции занимаются только роботы. Это одно из самых высокотехнологичных предприятий не только в России, но и во всей Европе. Власти Подмосковья оказали компании поддержку с получением земли и выходом на экспорт.
Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области
Кроме того, Воробьёв рассказал о единственной в стране лаборатории, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. На ней компания «Мираторг» отбирает животных по различным признакам. Сотрудничество этой фирмы с властями региона позволило повысить эффективность селекции в молочном животноводстве.
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Анастасия Чинкова