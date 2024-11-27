Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Экономист Беляев спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля

Экономист Беляев спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.


«Из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ рубль так и будет терять позиции по отношению к доллару и евро. Такого активного снижения валютного курса вручную уже не предвидится, потому что это повлечет за собой перекосы в других отраслях экономики, но ползучее снижение будет продолжаться, а несущественная стабилизация может быть лишь временной», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Ранее начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что в условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей.

Читайте также:

Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году

Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар

Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей
#доллар
#евро
#рубль
#снижение
#цб
#экономика
#россия
Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году
27 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Valeria Venezia

Последняя неделя ноября напоминает о том, что 2024 год подходит к концу. Что ждет нас в будущем: доллар, ключевая ставка, цены — к чему готовиться?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что у России в 2025 году улучшатся отношения с другими странами, в частности с США как главным игроком. Но несмотря на это и на успехи в СВО, ожидать какого-то резкого падения курса доллара, цен и кредитов не стоит.

«В начале 2025-го, скорее всего, будет очередное поднятие ключевой ставки — примерно на 2 пункта. Летом 2025 года мы можем ожидать снижения ключевой ставки — не особо весомое. Это может привести к тому, что доллар вырастет до 120 рублей примерно. И это будет не разовая ситуация, как сейчас происходит, а чуть более продолжительная», — сказал он.

По предсказаниям собеседника, экономическая ситуация в России в 2025 году начнет улучшаться и создаст плацдарм для еще более успешного развития экономики в 2026 году.

Читайте также:

Эзотерик раскритиковал запрет на Таро при собеседовании

HR-эксперт Мурадян: найм сотрудника по прогнозу таролога является дискриминацией

Таролог раскрыла, к чему приведет запрет на карты Таро
#сша
#доллар
#карты
#отношения
#астролог
#будущее
#новый год
#ключевая ставка
#цена
#цены
#деньги
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик раскрыл значение, к которому стремится доллар
Аналитик Соболев: без сдерживания доллар стремится к значению в 120 рублей
27 ноября 2024, 16:30

Фото: iStock/SSV-Photo

В условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей. Об этом заявил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, рубль при этом остается фундаментально недооцененной валютой.
«При этом экономика России успешно адаптируется к новым вызовам, фундаментальных причин для продолжающегося падения рубля на фоне макроэкономической стабильности нет. Фундаментально рубль остается недооценённой валютой», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в прогнозе для «Газеты.Ru» отметил, что цены на иностранные товары в России вырастут на 10% в ближайшие месяцы. По его информации, таким образом на экономике отразятся введенные США новые санкции.
«Сложности с трансграничными платежами будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на иностранные товары в 10% может стать реальностью, если не будет предпринято никаких мер по стабилизации ситуации», — считает он.
Читайте также:

Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей

Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля

В РФ раскрыли причину падения курса рубля
#сша
#доллар
#рубль
#экономика
#санкции
#товары
#цены
#рост
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Доллар на рынке Forex впервые превысил 110 рублей
27 ноября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей на внебиржевом валютном рынке Forex. Об этом говорят данные торгов. На 14:20 по Москве рост составил 4,26%. Евро подорожал на 4.56% до 115,705 рубля.
С начала текущей недели рост доллара к рублю составил практически 5,4%, а с начала месяца, приблизительно, 12,5%.

На фоне спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада ужесточают санкции против России, надеясь «продавить» экономику страны. Российские власти заявляли, что отечественная экономика справится со всеми ограничениями, которые устраивает Запад.

В марте 2022 года курс доллара дошел до 121,53 рубля. Евро подорожал до 132,42 рубля.

Читайте также:

Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля

В РФ раскрыли причину падения курса рубля

Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров
#мир
#доллар
#валюта
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 80 подмосковных предпринимателей приняли участие в бизнес-тренингах
27 ноября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 80 человек стали участниками двухдневной серии бизнес-тренингов для подмосковных самозанятых. Она проводилась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Образовательные мероприятия были организованы центром «Мой бизнес» Московской области. Они прошли в Финансовом университете. Участие в них приняли самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход.
«Участники под руководством экспертов изучили такие вопросы, как формирование личной лидерской стратегии, раскрытие своего креативного потенциала, юридическая среда ведения бизнеса, управление финансовыми и операционными рисками, стратегия запуска экономически успешного продукта. У предпринимателей была возможность протестировать на себе работу нейрогаджета. С помощью нейрошлема они смогли увидеть, как их мысль управляет материальными объектами на компьютере», – отметили в министерстве.
Всю информацию о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей можной найти на Инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Читайте также:

Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ с начала года составила 100 млрд рублей

В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#самозанятые
#ип
#обучение
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выручка резидентов подмосковных ОЭЗ с начала года составила 100 млрд рублей
27 ноября 2024, 13:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 100 млрд рублей составил с января по сентябрь объём выручки резидентов особых экономических зон Московской области.
Квартальные итоги работы резидентов ОЭЗ подвела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Совокупный объём выручки резидентов подмосковных ОЭЗ за первые три квартала этого года составил 98,3 млрд рублей. Более половины – 51,8 млн рублей – обеспечили компании из ОЭЗ «Дубна». Сегодня резидентами этой площадки являются 164 компании», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что 29,4 млрд рублей составила выручка резидентов ОЭЗ «Исток», почти 17 млрд рублей – резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Ещё две подмосковные ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были открыты недавно и пока находятся на начальной стадии развития. В ОЭЗ «Кашира» только начали запускать новые предприятия, а в ОЭЗ «Максимиха» первые резиденты ещё реализуют свои инвестпроекты.

В министерстве напомнили, что подобрать участок под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на Инвестиционной карте Московской области. Сейчас на ней инвесторам доступно 90 участков в подмосковных ОЭЗ.

Читайте также:

В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья

В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз
#оэз дубна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин обозначил плюсы в снижении курса рубля
Силуанов: ослабление курса рубля благоприятно для экспорта
27 ноября 2024, 00:55

Фото: iStock/Larisa Rudenko

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля имеет большее значение для экспортеров, чем ключевая ставка Центробанка. По его словам, текущий уровень курса благоприятен для экспорта, несмотря на сложности, вызванные высокой ставкой.
Это заявление было сделано в ответ на замечания главы «Ростеха» Сергея Чемезова во время международного форума Финансового университета, передает РИА Новости.

Чемезов обратил внимание на проблемы экспорта продукции с длительным циклом производства, таких как авиация, средства ПВО и судостроение. По его мнению, высокая ключевая ставка, составляющая сейчас 21%, делает экспорт таких товаров нерентабельным.

Он подчеркнул, что авансовые платежи покрывают только 20–30% стоимости контрактов, а оставшиеся средства необходимо брать в кредит, что при текущей ставке экономически невыгодно.

Силуанов отметил, что, несмотря на трудности с кредитованием, текущий курс рубля «очень даже способствующий экспорту».

Чемезов же предупредил, что, если ситуация не изменится, экспорт высокотехнологичной продукции придется останавливать, а производители столкнутся с банкротством.

Ранее Чемезов уже поднимал этот вопрос, заявляя о снижении экспорта из-за роста ключевой ставки. Он призвал искать решения, чтобы избежать остановки производства.

Читайте ​также:

В РФ раскрыли причину падения курса рубля

Курс доллара превысил 105 рублей

Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей
#экспорт
#антон силуанов
#курс
#авиация
#кредит
#ключевая ставка
#курс рубля
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ раскрыли причину падения курса рубля
Делягин: курс рубля упал из-за повышения ключевой ставки
26 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Центробанком ключевой ставки.
Михаил Делягин отметил, что это связано с политикой Банка России. Он пояснил, что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного дефицита приводит не только к ускорению инфляции, но и к девальвации рубля. По его словам, подобные ситуации уже наблюдались в 2014 году, а также во второй половине прошлого года.

Депутат Госдумы уточнил, что, когда повышается ключевая ставка, то экономическое развитие тормозится.

Инвестиционные проекты, запланированные ранее, сейчас теряют свою рентабельность, и бизнес начинает от них отказываться. Михаил Делягин подчеркнул, что в текущих условиях единственным доступным направлением для массовых инвестиций остается валютный рынок.

Читайте также:

Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей

Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей

Курс доллара превысил 105 рублей
#бизнес
#рынок
#проекты
#ключевая ставка
#депутат
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров
«Финуслуги»: средний размер вклада российского пенсионера превышает полмиллиона рублей
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/ Andrii Iemelyanenko

В Российской Федерации средний депозит среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей, проинформировало «Агентство по страхованию вкладов».
Под конец 10 месяца 2024 года средний размер одного вклада клиентов пенсионного возраста достигнул отметки в 507,2 тысячи рублей, поделился маркетплейс «Финуслуги». В Москве сумма доходит до 625,3 тысячи рублей. Если посчитать средний размер сбережений, учитывая денежные средства на всех вкладах, то на данной платформе он составил почти два миллиона рублей. В общем числе вкладчиков доля представителей людей преклонного возраста оценивается в 15 процентов.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев рассказал о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Он советовал начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде.

Читайте также:

Россиянам назвали действенные способы накопить деньги

В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

Названы семь способов увеличить будущую пенсию
#выплаты
#пенсия
#вклады
#россияне
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Беляев допустил курс доллара 150 рублей
26 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/Valeriya

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара может достичь значений в 150 рублей.
Он пояснил, что рубль будет ослабевать до тех пор, пока Центробанк будет проводить такую жёсткую кредитно-денежную политику.

«Это ползучее снижение курса рубля будет до тех пор, пока Центральный банк будет продолжать свою жесткую денежно-кредитную политику», – пояснил в беседе с «Татар-информ» Беляев.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин высказал мнение о том, что курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадёт в цене до $50 долларов за баррель. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.

Читайте также:

Раскрыты условия, при которых доллар взлетит до 140 рублей

В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году

Курс доллара превысил 105 рублей
#доллар
#рубль
#банк
#курс
#нефть
#мнение
#центробанк
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате