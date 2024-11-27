Экономист Беляев спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.
«Из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ рубль так и будет терять позиции по отношению к доллару и евро. Такого активного снижения валютного курса вручную уже не предвидится, потому что это повлечет за собой перекосы в других отраслях экономики, но ползучее снижение будет продолжаться, а несущественная стабилизация может быть лишь временной», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.
Ранее начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что в условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей.
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