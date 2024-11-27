Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году

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Последняя неделя ноября напоминает о том, что 2024 год подходит к концу. Что ждет нас в будущем: доллар, ключевая ставка, цены — к чему готовиться?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что у России в 2025 году улучшатся отношения с другими странами, в частности с США как главным игроком. Но несмотря на это и на успехи в СВО, ожидать какого-то резкого падения курса доллара, цен и кредитов не стоит.
По предсказаниям собеседника, экономическая ситуация в России в 2025 году начнет улучшаться и создаст плацдарм для еще более успешного развития экономики в 2026 году.
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«В начале 2025-го, скорее всего, будет очередное поднятие ключевой ставки — примерно на 2 пункта. Летом 2025 года мы можем ожидать снижения ключевой ставки — не особо весомое. Это может привести к тому, что доллар вырастет до 120 рублей примерно. И это будет не разовая ситуация, как сейчас происходит, а чуть более продолжительная», — сказал он.
По предсказаниям собеседника, экономическая ситуация в России в 2025 году начнет улучшаться и создаст плацдарм для еще более успешного развития экономики в 2026 году.
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Анастасия Бондарева