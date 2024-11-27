Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году

В условиях отсутствия сдерживающих факторов и без вмешательства регулятора доллар будет стремиться к значению 115-120 рублей, евро — 120-125 рублей, юань — 16-18 рублей. Об этом заявил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, рубль при этом остается фундаментально недооцененной валютой.