Экономист Беляев спрогнозировал плавное снижение курса рубля в течение года

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В течение года можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару. К концу 2025-го российская валюта, возможно, потеряет 10-15%.
Такой прогноз в беседе «Радио 1» дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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«Наша экономика находится не кризисном состоянии, но не в самом лучшем – темпы её роста невелики. Президент недавно назвал цифру 1,9% в годовом расчёте. Это очень низкие темпы роста. А если посмотреть, из чего он складывается, то, окажется, что военно-промышленный комплекс у нас развивается за счёт бюджетных вливаний. А вот не связанные с ВПК отрасли, причем такие серьёзные, как машиностроение, приборостроение и прочее, находятся сейчас даже в минусе. Плюс Росстат озвучил такую цифру: у нас на годовом уровне инфляция – всё ещё 10%. Имея два основных показателя курсообразования в фундаментальном значении, мы можем сделать вывод, что в течение года, если ситуация не изменится, можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару», – пояснил Беляев.По его словам, никаких падений не будет, так как экономика функционирует, и причин для резкого падения нет. Однако для укрепления их тоже нет.
«Это будет ровное снижение. До конца мая, судя по всему, мы вправе ожидать лёгкого снижения рубля по отношению к доллару и евро. К концу года, наверное, рубль потеряет 10-15%», – отметил собеседник «Радио 1».При этом он признал, что в курс российской валюты могут вмешаться конъюнктурные периоды лёгкого укрепления или лёгкого, снижения. Получается своеобразная зубчатая кривая. Однако резких колебаний ждать не стоит.
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Лора Луганская