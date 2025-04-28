Силуанов ответил, когда массово могут внедрить цифровой рубль

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Цифровой рубль с большой долей вероятности могут массово внедрить в России уже в 2026 году. Об этом заявил «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В этом году и в прошлом мы провели несколько транзакций, бюджетных транзакций по перечислению цифровых рублей», — сказал он.Центробанк начал тестирование цифрового рубля в 2023 году. На текущий момент регулятор проделал большую работу, чтобы внедрить третью форму национальной валюты вдобавок к наличной и безналичной. Силуанов добавил, что предварительные результаты тестирования успешны, цифровая валюта показала преимущества.
«Эти деньги никуда не денутся, будут сохранны, по ним можно будет проверить целевой характер использования средств», — резюмировал глава Минфина.
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