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Силуанов ответил, когда массово могут внедрить цифровой рубль

Силуанов: цифровой рубль могут массово внедрить уже в 2026 году
Фото: istockphoto/Artystarty

Фото: istockphoto/Artystarty

Цифровой рубль с большой долей вероятности могут массово внедрить в России уже в 2026 году. Об этом заявил «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В этом году и в прошлом мы провели несколько транзакций, бюджетных транзакций по перечислению цифровых рублей», — сказал он.
Центробанк начал тестирование цифрового рубля в 2023 году. На текущий момент регулятор проделал большую работу, чтобы внедрить третью форму национальной валюты вдобавок к наличной и безналичной. Силуанов добавил, что предварительные результаты тестирования успешны, цифровая валюта показала преимущества.

«Эти деньги никуда не денутся, будут сохранны, по ним можно будет проверить целевой характер использования средств», — резюмировал глава Минфина.

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Приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших» продлится до 15 мая
28 апреля 2025, 15:06

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» проводит Агентство стратегических инициатив, подать заявку на участие отечественные предприниматели могут до 15 мая, сообщает пресс-служба АСИ.
«Конкурс «Знай наших» — это трамплин для тех, кто готов расти и покорять новые рынки. Конкурсанты получат всестороннюю поддержку от Агентства и партнёров — больших брендов», — говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприниматели, компании с растущими продажами и с локализацией бизнеса не менее 30%. Успешные участники получат продвижение на маркетплейсах и в торговых сетях, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в бизнес-мероприятиях и пр.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке.

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Риелтор раскрыл, что будет с ценами на недвижимость
Риелтор Апрелев: цены на недвижимость до конца года останутся стабильными
27 апреля 2025, 11:46

Фото: iStock/Lazy_Bear

Цены на недвижимость в России останутся стабильными до конца года, рост возможен лишь в тех регионах, где разрешена адресная ипотека на вторичном рынке. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт пояснил, что сейчас в стране нет оснований для роста спроса — ключевая ставка ЦБ держится на высоком уровне, число ипотечных кредитов снизилось из-за заградительных условий.

Главным фактором, способным изменить сложившуюся ситуацию, риелтор назвал изменение Центробанком РФ показателя ключевой ставки.
«Ну и, естественно, все сделки будут основаны либо на прямой покупке, то есть без ипотеки, либо будет увеличиваться количество сделок по адресной ипотеке. При этом в регионах, где разрешили использовать адресную ипотеку на вторичном рынке, может произойти рост цен в пределах 10-15% в течение года», — поделился Апрелев.
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Выручка девелопера ГК «Самолёт» увеличилась почти на треть
25 апреля 2025, 14:47

Фото: istockphoto.com/FOTOFORCE

Группа компаний «Самолёт», являющаяся одним из крупнейших российских застройщиков, подвела финансовые итоги за 2024 год: выручка ГК увеличилась на 32% по сравнению с 2023 годом и составила более 339 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ГК.
«Выручка компании выросла в 2024 на 32% от выручки, полученной годом ранее, и составила 339,1 млрд рублей, валовая прибыль выросла по сравнений с 2023 годом на 24% и составила 110,3 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль составила 30,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Годовые результаты деятельности «Самолёта» оценил исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

«Самолёт» в целом уверенно проходит период турбулентности на рынке жилой недвижимости. Вызванное объективными внешними факторами снижение спроса девелопер компенсирует активной региональной экспансией. «Самолет» также планомерно снижает долговую нагрузку и сокращает операционные расходы, что позволит защитить прибыль в условиях инфляции затрат», — сказал эксперт.
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Россиянам рассказали, как приумножить сбережения в 2025 году
Финансист Богданова: сбережения стоит хранить в разных банках
24 апреля 2025, 19:50

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Чтобы увеличить свои сбережения, их стоит хранить в разных банках. Такой совет россиянам дала учредитель, управляющий партнер компании «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
«Сегодня срочные вклады с высокой ставкой остаются хорошим инструментом для сохранения средств от инфляции и непредвиденных трат. При желании инвестировать также можно рассмотреть облигации и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – ред.). Однако стоит помнить, что эти варианты подразумевают риски», — рассказала Богданова в беседе с «Постньюс».

Она также посоветовала хранить средства в разных банках и обращать внимание на лимит страхования. Специалист отметила, что прежде чем сделать вклад в банке, необходимо изучить предлагаемые условия: ставку, срок, возможность пополнения и досрочного расторжения.

Богданова добавила, что необходимо повышать свою финансовую грамотность, так как в этом случае шансы приумножить деньги намного значительно увеличиваются.

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Россиянам раскрыли, от чего зависит курс доллара
Доцент Суверов: на курс доллара влияет геополитический фактор
24 апреля 2025, 16:51

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Влияние на курс доллара оказывает геополитический фактор. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финуниверситета при правительстве России Сергей Суверов.
«В последнее время мы видим определённые трудности на переговорах вокруг Украины. Это привело пока к небольшому снижению курса рубля. Сейчас он около 83. Большинство участников рынка ждут ослабления рубля», — рассказал Суверов в беседе с RT.

Он пояснил, что это связано с отсутствием прогресса по геополитическим вопросам, а также с ценой на нефть, которая снизилась из-за торговой войны.

При этом эксперт добавил, что сейчас благоприятное время для покупки долларов, так как в ближайшие недели предложение валюты сократится, что может отразиться на курсе рубля.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в интервью с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, а евро — 96 рублей.

«Во-первых, завершится налоговый период в России. Во-вторых, по итогам заседания ЦБ 25 апреля ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%. Третий момент — в Минфине обсуждают вариант корректировки бюджетного правила, в перспективе объемы продажи валюты могут сократиться, и это довольно чувствительно для нацвалюты», — пояснил Шепелев.

Он также добавил, что ожидается увеличение физического спроса на иностранную валюту перед майскими праздниками.

Эксперт при этом отметил, что позитивные сигналы могут замедлить ослабление рубля, однако годовые минимумы валют уже позади.

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