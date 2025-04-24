Россиянам рассказали, как приумножить сбережения в 2025 году

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Чтобы увеличить свои сбережения, их стоит хранить в разных банках. Такой совет россиянам дала учредитель, управляющий партнер компании «АБК Консалтинг» Наталья Богданова.
«Сегодня срочные вклады с высокой ставкой остаются хорошим инструментом для сохранения средств от инфляции и непредвиденных трат. При желании инвестировать также можно рассмотреть облигации и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – ред.). Однако стоит помнить, что эти варианты подразумевают риски», — рассказала Богданова в беседе с «Постньюс».
Она также посоветовала хранить средства в разных банках и обращать внимание на лимит страхования. Специалист отметила, что прежде чем сделать вклад в банке, необходимо изучить предлагаемые условия: ставку, срок, возможность пополнения и досрочного расторжения.
Богданова добавила, что необходимо повышать свою финансовую грамотность, так как в этом случае шансы приумножить деньги намного значительно увеличиваются.
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Элина Позднякова