Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что в этом гожу стоимость жилья будет снижаться.
«Цены на жильё будут в этом году снижаться. Дело не только в ужесточении требований Центробанка, но и в том, что ипотечные ставки при покупке жилья на вторичном рынке — в 17-18% — сейчас для многих неподъемны. Чем меньше ипотеки — тем меньше на рынке покупателей. И тем ниже цены», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Апрелев.
А вот по автокредитам за 2023 сократилась доля заёмщиков старше 50 лет. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
«Всё больше автокредитов в последнее время выдаётся банками в режиме онлайн. Этот технологичный и удобный способ кредитования представляется привлекательным для более молодых заёмщиков. Они также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных», — добавил в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий.
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Мелисса Тимофеева